J1 リーグ
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2 - 2
終了
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Eiji Miyamoto 14'秋山裕紀 27'
ジャーメイン良 66', 90' + 1'
(HT 2-0) (終了 2-2)

アルビレックス新潟 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,