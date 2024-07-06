J1 リーグ
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3 - 4
終了
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谷口海斗 17'マイケルジェームズフィッツジェラルド 61'藤原奏哉 84'
山﨑浩介 13'横山歩夢 32', 53'長沼洋一 51'
(HT 1-2) (終了 3-4)

アルビレックス新潟 対 サガン鳥栖結果＆スタッツ,