FAカップ
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2 - 2
終了
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J. Stokes 10', 67'
ニール・バーン 13'パトリック・マッデン 46'
(HT 1-1) (終了 2-2)

アルダーショットタウン 対 ストックポート郡結果＆スタッツ,