クープドゥフランス
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1 - 2
終了
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ルイ・マフータ 58'
ユスフ・アソグバ 42' (og)ケルヴィン・イェボア 56' (pk)
(HT 0-1) (終了 1-2)

アミアン 対 モンペリエ結果＆スタッツ,