FAカップ
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1 - 2
終了
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ジョー・プリチャード 7'
Z. Westbrooke 67'ジョーアイアンサイド 101'
(HT 1-0) (終了 1-1) (延長 1-2)

アクリントン・スタンリー 対 ドンカスターローバーズ結果＆スタッツ,