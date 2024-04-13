J2 リーグ
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2 - 3
終了
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西川潤 22'Kaina Tanimura 80'
ルーカスブラガ 7'乾貴士 9'北川航也 68'
(HT 1-2) (終了 2-3)

いわきFC 対 清水エスパルス結果＆スタッツ,