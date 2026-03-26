「Yes Cup 2026」：イタリア最大のイースター期間中の国際ユースサッカー大会がミラノに戻ってくる

昨年の大成功を受けて、開会式は再び「サッカーのスカラ」と呼ばれるジュゼッペ・メアッツァ・スタジアムで開催されます。スタジアムの最上段の赤いスタンドは、参加国の国旗で彩られ、選手、家族、スタッフ、ゲストなど約9,000人が参加する、ユーススポーツの国際的な大祭典が繰り広げられます。

これは、サン・シーロがオリンピック祝賀行事の主要会場の一つとなる「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」を見据えた象徴的な光景でもあります。

この夜のイベントを盛り上げるのは、イタリアで最も人気のあるスポーツ系クリエイターの一人である「Gli Autogol」と、イベントのメディアパートナーである「Radio Number One」です。Radio Number Oneは、音楽やエンターテインメント、生中継を通じて観客を楽しませます。また、現在および過去のサッカー界のゲストやスター選手たちも登場します。

第1レッドリングのエグゼクティブルームは、本イベントを支援し、ユーススポーツへの投資を続けているスポンサーやパートナーのために用意されます。

こうして、世界中から集まった子供たちや若者たちは、一つの情熱、すなわちサッカーによって結ばれます。ボールは、障壁や差別なく、出会い、友情、分かち合いの手段となるのです。