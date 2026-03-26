「Yes Cup 2026」：イタリア最大のイースター期間中の国際ユースサッカー大会がミラノに戻ってくる

ミラノは、イタリア最大のイースター期間中の国際ユースサッカー大会「Yes Cup」を再び迎える準備を進めている。2026年には第5回大会を迎える。
ますます国際色豊かになり、参加チームも増え、街全体を巻き込む力強さを増している「Yes Cup」は、2026年4月2日から5日にかけて、恒例のイースター休暇期間中に開催される。
ミラノ市内およびその周辺地域にある16のスポーツ施設が、年々規模を拡大し続けるこのイベントの試合開催地として準備を整えています。
ミラノは、イタリア最大のイースター期間中の国際ユースサッカー大会「Yes Cup」を再び迎える準備を進めている。2026年には第5回大会を迎える。
ますます国際色豊かになり、参加チームも増え、街全体を巻き込む力強さを増している「Yes Cup」は、2026年4月2日から5日にかけて、恒例のイースター休暇期間中に開催される。
ミラノ市内およびその周辺地域にある16のスポーツ施設が、年々規模を拡大し続けるこのイベントの試合開催地として準備を整えています。
AL2 Sportが主催するこの大会の変遷は、言葉よりも数字が雄弁に物語っています。
2026年には、前回大会の18カ国に対し、26カ国が参加する予定だ。新規参加国としては、日本、香港、サウジアラビア、チリ、アイスランドが際立っており、大会のグローバル化がますます進んでいることを裏付けている。
参加チーム数も増加しており、前回大会の176チームから272チームとなる。
チームは、U-8からU-19までの14カテゴリー（男子10、女子4）に分けられます。
4日間にわたる大会期間中、計618試合が行われ、4,500人を超える若手アスリートたちが、スポーツと人間としての成長における唯一無二の体験を味わう準備を整えています。
「Yes Cup」とは、文化、スポーツ、そして地域が交わる場です。
数多くのヨーロッパや国際的なチームに加え、イタリアも主要な主役として、多くの地域が参加します。開催地であるロンバルディアをはじめ、ピエモンテ、エミリア＝ロマーニャ、ヴェネト、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア、トスカーナ、マルケ、ウンブリア、プーリア、シチリアが参加します。
海外からは49チームが参加し、世界中から集まった代表団が、サッカーへの情熱という共通点で結ばれ、それぞれの言語、伝統、文化をミラノにもたらします。
昨年の大成功を受けて、開会式は再び「サッカーのスカラ」と呼ばれるジュゼッペ・メアッツァ・スタジアムで開催されます。スタジアムの最上段の赤いスタンドは、参加国の国旗で彩られ、選手、家族、スタッフ、ゲストなど約9,000人が参加する、ユーススポーツの国際的な大祭典が繰り広げられます。
これは、サン・シーロがオリンピック祝賀行事の主要会場の一つとなる「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」を見据えた象徴的な光景でもあります。
この夜のイベントを盛り上げるのは、イタリアで最も人気のあるスポーツ系クリエイターの一人である「Gli Autogol」と、イベントのメディアパートナーである「Radio Number One」です。Radio Number Oneは、音楽やエンターテインメント、生中継を通じて観客を楽しませます。また、現在および過去のサッカー界のゲストやスター選手たちも登場します。
第1レッドリングのエグゼクティブルームは、本イベントを支援し、ユーススポーツへの投資を続けているスポンサーやパートナーのために用意されます。
こうして、世界中から集まった子供たちや若者たちは、一つの情熱、すなわちサッカーによって結ばれます。ボールは、障壁や差別なく、出会い、友情、分かち合いの手段となるのです。
Yes Cupの成長は、スポーツ、教育、社会貢献という価値観を共有する企業や団体の支援によって支えられています。
CSAIn Lombardiaが主催する2026年大会のパートナーには、S. Bernardo、Edilkamin、Go2Pro、Balconi、 カ・ディ・ラジョ、エジソン、フェスティナ・オロロジ、ジョイアプーラ – ミジオ、チェックポイント、カントゥン・ベーカリー＆ビストロ、グランディ・フォルニ・イタリアーニ、IHホテルズ、ゴレアドール、サン・カルロ（ユニカ・チップス）、SVE、AIS、イタリアン・テイスト・エクスペリエンス
このイベントを支援し、ユーススポーツの発展を具体的に支えることを決意した企業や機関のネットワークです。
Yes Cupは単なるスポーツではなく、社会貢献とインクルージョンでもあります。
2026年の大会に向け、本大会は社会貢献プロジェクトを刷新します。ゴールが決まるたびに1ユーロが「ローレウス・イタリア財団」に寄付され、ピッチ上の感動を多くの若者にとっての具体的な機会へと変え、彼らがスポーツに取り組む機会を保証します。
ローレウス・イタリア財団は、スポーツを教育および社会的包摂の手段として推進しており、社会的・経済的に恵まれない環境にある子供たちや若者たちに無料のスポーツ・教育活動を提供し、地域社会の結束と連帯の強化に貢献しています。
参加カテゴリー：
U17：16チーム
U16：20チーム
U15：20チーム
U14：20チーム
U13：32チーム
U12：20チーム
U11：24チーム
U10：24チーム
U9：24チーム
U8：16チーム
G19：12チーム
G17：12チーム
G15：20チーム
G13：12チーム
参加国：
イタリア
スコットランド
オランダ
デンマーク
ポーランド
イングランド
ドイツ
スイス
アイスランド
香港
アメリカ
ベルギー
チリ
ノルウェー
フランス
日本
アイルランド
ギリシャ
スロバキア
モンテネグロ
サウジアラビア
リトアニア
ルクセンブルク
フィンランド
オーストリア
セルビア
参加しているプロチームの一部
女子セリエA
インテル・ウーマン
コモ・ウィメン
パルマ・ウーマン
女子セリエB
コモ1907
ブレシア女子
男子セリエA
コモ1907
男子セリエ・レガ・プロ
プロ・パトリア
ロンバルディア州の参加チーム：
セスト2012
チッタ・ディ・オペラ
ロゴレド84
フォルゴーレ・レニャーノ
ACマッツォ80
サン・ジュリアーノ・シティ
ブリアンテア
レナ・アカデミー
ブッチナスコ
ヴィスコンティーニ
ヴィーベ・ロンケーゼ
ヴィクター・ロー
ガルラスコ
ポッツォーロ
マジェンタ
チェントロ・スキアフィーノ
パヴェーゼ・アカデミー
ジビド・サン・ジャコモ
ヴィッラピッツォーネ
レニャレロ
セレニョ
パウッレーゼ
ルイーノ
ボルゲット・ロディジャーノ
チザーネーゼ
アルブッツァーノ
ポリスポルティバ・ヴォゲレーゼ
SSマルティリ
チミアーノ
フォルゴーレ・カラテーゼ
ヴィゴール・アカデミー・セナゴ
カステッランツェーゼ
レアル・トレッツァーノ
ファンフッラ
ヴェラ・メゼロ
バッジョII
モラッツォーネ
パラッツォーロ
ポンテヴェッキオ
AL2 スポーツ
リスカテ
ピオルテッレゼ
チェザーテ
サント・ステファノ・ティチーノ
アカデミア・ボルゴマネロ
ビアッソーノ
クラブ・ミラノ
インヴェリゴ
サン・ヴィットーレ・ロカーテ
サン・コロンバーノ
ルイサーゴグランダーテ
クイント・ロマーノ
ガンボロ
アイロルディ
ロンディネラ
オロビカ
ロデンセ
プロ・セスト
アルサゲーゼ
レッコ・フェミニレ
CBアカデミー
サン・ベルナルド