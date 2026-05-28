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WSL移籍へ。マピ・レオンとオナ・バトレがアレクシア・プテラスに続きバルセロナを去る。
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バルサ、守備陣2選手の退団を正式発表
バルセロナは、レオンとバトルの両選手が今夏退団すると発表した。国内と欧州制したチームは大きな布陣変更を迎える。この発表はプテラス監督の退任直後にあった。
両選手は今季オスロでのCL決勝でリヨンを4-0で下し、歴史的4冠を達成したチームの要だった。欧州の頂に立った2人はリーガFを離れ、新天地へ進む。
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WSLの今後の開催地
ESPNによると、両選手はイングランド女子スーパーリーグ（WSL）へ移籍する見込みだ。レオンはチャンピオンシップのロンドン・シティ・ライオネッスと最終交渉中で、チーム強化に直結する。
バトジェはイングランドに復帰し、アーセナルへ加入すると見込まれている。彼女は2023年にバルセロナへ戻る前、マンチェスター・ユナイテッドでWSLの舞台で活躍した。移籍が実現すれば、レネ・スレゲルス監督率いるアーセナルは、チェルシーやマンチェスター・シティとの差を縮めるために世界最高水準のディフェンダーを獲得することになる。
レオンにとって一つの時代の終わり
30歳のレオンはバルセロナを「クラブのレジェンド」として去る。2017年にアトレティコ・マドリードから加入したセンターバックは、300試合以上に出場し27のタイトルを獲得した。 その中にはチャンピオンズリーグ4回制覇も含まれ、クラブ史上最多タイトルの獲得選手となった。卓越した技術と後方からのビルドアップは、バルセロナ黄金期の象徴だった。
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バトルの短くも印象的な復帰
オナ・バトレの2度目のバルセロナでの期間は短かったが、成功に満ちていた。アカデミー出身の彼女は2023年に復帰し、3シーズンで12タイトル中11タイトルを獲得。26歳のバックラインの多才さは、直近の3冠と4冠に不可欠だった。
レオン、バトレ、プテラスの退団でチームには大きなリーダーシップの空白が残った。今季残るはリーガFのアウェイ・マドリードCFF戦のみ。この試合が、女子サッカー界で最も影響力のある3人にとって最後の別れとなるだろう。