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FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport
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WSL移籍へ。マピ・レオンとオナ・バトレがアレクシア・プテラスに続きバルセロナを去る。

バルセロナ
マピレオン
オナバトル
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WSL
女子サッカー

バルセロナは、守備の要マピ・レオンとオナ・バトレが来月末契約満了で退団すると発表した。クラブレジェンドのアレクシア・プテラスも先日退団を表明しており、欧州王者に大きな変化をもたらす。

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    バルサ、守備陣2選手の退団を正式発表

    バルセロナは、レオンとバトルの両選手が今夏退団すると発表した。国内と欧州制したチームは大きな布陣変更を迎える。この発表はプテラス監督の退任直後にあった。

    両選手は今季オスロでのCL決勝でリヨンを4-0で下し、歴史的4冠を達成したチームの要だった。欧州の頂に立った2人はリーガFを離れ、新天地へ進む。

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  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    WSLの今後の開催地

    ESPNによると、両選手はイングランド女子スーパーリーグ（WSL）へ移籍する見込みだ。レオンはチャンピオンシップのロンドン・シティ・ライオネッスと最終交渉中で、チーム強化に直結する。

    バトジェはイングランドに復帰し、アーセナルへ加入すると見込まれている。彼女は2023年にバルセロナへ戻る前、マンチェスター・ユナイテッドでWSLの舞台で活躍した。移籍が実現すれば、レネ・スレゲルス監督率いるアーセナルは、チェルシーやマンチェスター・シティとの差を縮めるために世界最高水準のディフェンダーを獲得することになる。

  • レオンにとって一つの時代の終わり

    30歳のレオンはバルセロナを「クラブのレジェンド」として去る。2017年にアトレティコ・マドリードから加入したセンターバックは、300試合以上に出場し27のタイトルを獲得した。 その中にはチャンピオンズリーグ4回制覇も含まれ、クラブ史上最多タイトルの獲得選手となった。卓越した技術と後方からのビルドアップは、バルセロナ黄金期の象徴だった。

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    バトルの短くも印象的な復帰

    オナ・バトレの2度目のバルセロナでの期間は短かったが、成功に満ちていた。アカデミー出身の彼女は2023年に復帰し、3シーズンで12タイトル中11タイトルを獲得。26歳のバックラインの多才さは、直近の3冠と4冠に不可欠だった。

    レオン、バトレ、プテラスの退団でチームには大きなリーダーシップの空白が残った。今季残るはリーガFのアウェイ・マドリードCFF戦のみ。この試合が、女子サッカー界で最も影響力のある3人にとって最後の別れとなるだろう。

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