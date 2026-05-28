バルセロナは、レオンとバトルの両選手が今夏退団すると発表した。国内と欧州制したチームは大きな布陣変更を迎える。この発表はプテラス監督の退任直後にあった。

両選手は今季オスロでのCL決勝でリヨンを4-0で下し、歴史的4冠を達成したチームの要だった。欧州の頂に立った2人はリーガFを離れ、新天地へ進む。