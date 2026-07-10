Manchester City FC
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WSL新王者マンチェスター・シティが、タイトル防衛とCL復帰へ戦力強化。チェルシーから「ライオネッス」のスター、ニアム・チャールズを獲得した。
公式発表：ニアム・チャールズがマンチェスター・シティへの移籍を完了
チャールズのマンチェスター・シティ移籍は5月下旬から噂されていた。さらにケイティ・マッケイブがアーセナルからチェルシーへ移籍したことで、その可能性は高まった。アイルランド代表主将マッケイブは左サイドバック補強としてスタンフォード・ブリッジに加入した。そして金曜日、シティがチャールズ獲得を正式発表した。
イングランド代表として34試合に出場し、昨夏の欧州選手権優勝メンバーでもある彼女は、チェルシーとの契約が残り1年だったため、シティは移籍金を支払った。ガーディアン紙によると移籍金は50万ポンド（約67万ドル）。契約期間の残りとマッケイブのフリー移籍を考えると、チェルシーにとっては好取引だった。
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チャールズがマンチェスター・シティ移籍を「完璧な組み合わせ」と考える理由。
シティの選手として正式に発表された際、背番号21のチャールズは「ここに来られて本当に嬉しいです。早くプレーしたいです。 ここ数年、外部からシティの試合を見てきましたし、対戦もしてきました。今年は素晴らしい成功を収めています。選手やスタッフが一丸となって築いているチームスタイルは、私がずっと求めていたものです。私たちの文化やプレースタイルともぴったり合います。理想的な環境だと思いますし、皆で素晴らしい時間を過ごせることを願っています。」
シティのフットボール・ディレクター、テレーズ・ショグラン氏は「昨シーズンの成功を受け、ニアムのような能力と経験を持つ選手を加えられることは大きなプラスです。 来シーズン、彼女がチームにどんな貢献をしてくれるか、全員が楽しみにしています。すでに多くの実績がありますが、彼女の最高の時代はこれからだと確信しています。彼女は日々成長しようとし、チームメイトにも同じ挑戦を促します。だからこそ、彼女が今後3年間をシティで過ごしたいと望んでいることは、私たちのビジョンへの信頼の表れです。」
チャールズの加入でマンチェスター・シティの左サイドバック問題は解決した。
10年ぶりのWSL制覇とFAカップ優勝を遂げたマンチェスター・シティだが、昨季は左サイドバックが課題だった。 ウアハビはスタメン定着に苦戦し、先月契約満了で退団。NWSLシカゴ・スターズへ移籍した。そのため本職センターバックのアレックス・グリーンウッドが左サイドに回った。グリーンウッドはまずまずの活躍を見せたが、守備の隙を突かれる場面もあり、補強の必要性が残った。
そこでシティは、その穴を埋めるべくチャールズを獲得した。当初はマッケイブの獲得も目指していたが、彼女はアーセナルからチェルシーへ移籍。その結果、出場機会が減ると見込まれたチャールズに白羽の矢が立った。
本来は左サイドバックではないが、27歳の彼女はエマ・ヘイズ前チェルシー監督の指導でそのポジションに転向。イングランド代表でもサリナ・ウィーグマン監督の下で起用され、ポジション変更に順応した。チェルシーでは出場機会が限られたが、シティでは安定して力を発揮できると期待されている。
- Getty Images
マンチェスター・シティは選手を放出する？それとも獲得する？
チャールズは、先月アーセナルから加入したミードに続く今夏2人目の新戦力だ。だがクラブにとって最大の成果は、チェルシーの関心をはねのけスターFWショーと新契約を結んだことだろう。
首脳陣はリーグとカップの2冠を達成したため、今夏の大幅補強は想定していなかったと強調する。だがチャンピオンズリーグ復帰を控え、退団選手も予想されるため戦力補強は不可欠だ。ブラジル代表ケロリンはバルセロナ移籍が濃厚で、GKキアラ・キーティングも契約残り1年で新契約を拒否している。
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