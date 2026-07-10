WSL新王者マンチェスター・シティが、タイトル防衛とCL復帰へ戦力強化。チェルシーから「ライオネッス」のスター、ニアム・チャールズを獲得した。

シティの選手として正式に発表された際、背番号21のチャールズは「ここに来られて本当に嬉しいです。早くプレーしたいです。 ここ数年、外部からシティの試合を見てきましたし、対戦もしてきました。今年は素晴らしい成功を収めています。選手やスタッフが一丸となって築いているチームスタイルは、私がずっと求めていたものです。私たちの文化やプレースタイルともぴったり合います。理想的な環境だと思いますし、皆で素晴らしい時間を過ごせることを願っています。」

シティのフットボール・ディレクター、テレーズ・ショグラン氏は「昨シーズンの成功を受け、ニアムのような能力と経験を持つ選手を加えられることは大きなプラスです。 来シーズン、彼女がチームにどんな貢献をしてくれるか、全員が楽しみにしています。すでに多くの実績がありますが、彼女の最高の時代はこれからだと確信しています。彼女は日々成長しようとし、チームメイトにも同じ挑戦を促します。だからこそ、彼女が今後3年間をシティで過ごしたいと望んでいることは、私たちのビジョンへの信頼の表れです。」