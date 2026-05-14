WSL今シーズンの注目移籍：GOALが選ぶ2025-26シーズンのトップ10 - ランキング

ギルマより上位に入った選手3人は昨夏WSLへ移籍し、2人はGOALの今シーズンベスト移籍リストにも選ばれた。だが、成功は巨額投資だけではない。フリー、低額移籍、レンタルでも多くの成功例があり、今年は特に有望な若手がイングランドに集まった。
そこで、新天地をリーグ優勝や残留へ導いた選手たちをピックアップ。GOALが選ぶ2025-26 WSLベスト移籍トップ10を発表する。
ギルマより上位に入った選手3人は昨夏WSLへ移籍し、2人はGOALの今シーズンベスト移籍リストにも選ばれた。だが、成功は巨額投資だけではない。フリー、低額移籍、レンタルでも多くの成功例があり、今年は特に有望な若手がイングランドに集まった。
そこで、新天地をリーグ優勝や残留へ導いた選手たちをピックアップ。GOALが選ぶ2025-26 WSLベスト移籍トップ10を発表する。
今シーズンのアストン・ヴィラは、浮き沈みが激しい“ジェットコースター”のような展開だった。それでも移籍市場では明るい材料があった。 日本代表のヒジカタ・マヤはチームに新風を吹き込み、オランダ代表SBリン・ウィルムスもWSLアシストランキング首位タイと存在感を示す。しかし、最も光ったのはルシア・ケンドールだ。
昨夏サウサンプトンから加入したばかりの彼女は、すでにイングランド代表で6試合3先発を果たした。ボール保持時の高い技術、フィジカル強度、そしてMFでの汎用性が評価されている。
ヴィラでの1年目は終盤を迎え、彼女はインターセプト数1位、相手陣内パス成功数とファウル獲得数2位、キーパス数と地上1対1勝率でもトップ5に入るなど、多部門で上位を占める。来季のWSL2年目で彼女がどう飛躍するか、注目だ。
WSLでは、若くして国内で育った才能が活躍する刺激的なシーズンとなっている。その証拠に、サリナ・ウィーグマン監督率いるイングランド代表「ライオンズ」にはシーズンを通じて多くの新顔が加わった。ケンダルもその一人だ。もう一人、フレイヤ・ゴッドフリーも代表に選ばれた。彼女はロンドン・シティ・ライオンズでの活躍が評価され、まだトップチームデビューはしていないものの、今シーズンすでに2度代表メンバーに入った。
昨季はレンタルで加入しWSL昇格に貢献。今夏、7年間過ごしたアーセナルU-23を離れ、完全移籍でロンドン・シティに加入した。 20歳の決断はすでに実を結んでいる。今季はWSL初挑戦ながら、チームと自身にとって最高の選手として存在感を示している。
チーム最多の9得点を記録し、17試合で平均124分ごとに得点を挙げる活躍。チームは7位と波があったが、若手としては上々の結果だ。
1月の補強はWSL残留に不可欠で、中でもGKジェニファー・フォークの加入が最大だった。 ガレス・テイラー監督は前半戦、フェイ・カービーとラファエラ・ボルグラーフェを起用したが、11試合とも無失点試合はなかった。フォークの加入でポジションに安定感が生まれ、リーグ7試合で4度無失点。チームは最下位から脱出し、残留へ大きく前進した。
WSLでは序盤11試合で21失点したが、フォーク先発の10試合では10失点にとどまり、セーブ率71.4％を記録。レンタル期間が終了に近づく中、テイラー監督は33歳の彼女を完全移籍で獲得したいと報じられている。
昨年、女子サッカー界では大型移籍が相次いだ。その一環として、リヴァプールでのイングランド初シーズンで存在感を示したカナダ代表FWオリヴィア・スミスが、アーセナルに史上初の100万ポンド移籍で加入した。 その活躍で昨季のWSLベスト補強選手に選ばれたスミスは、今季もそのリストに名を連ねる。
今季は、アーセナルでスミスより多くの直接得点関与を記録したのは、2人のセンターフォワード、アレッシア・ルッソとスティナ・ブラックステニウス、終盤絶好調だったフリーダ・マヌムだけだ。彼女はサイドで常に脅威を与え続けている。 果敢なプレーと安定したパフォーマンスで得点を重ね、チームに大きな貢献をしている。まだ21歳の彼女は、今後さらに存在感を高めるだろう。
マンチェスター・ユナイテッドにとって、今シーズンのWSLは悔しい結果に終わりました。カップ戦決勝に進出し、女子CL初出場ではベスト8に入ったものの、リーグ4位で欧州大会出場権を逃しました。 それでも移籍市場では、ジュリア・ジギオッティ・オルメが中盤で存在感を示し、ジェス・パークが新加入ながらリーグ屈指の夏補強として輝いた。
イングランド代表の彼女は、マーク・スキナー監督の下、新ポジションで攻撃陣を牽引。6ゴール5アシストをマークし、自身にとって最も実り多いシーズンを過ごした。
苦難のシーズンだったものの、24歳のパークの成長は来季への希望だ。新ポジションに完全に適応した彼女のパフォーマンスは、今後さらに向上するだろう。
ソニア・ボンパストール監督1年目は無敗で国内3冠を達成したチェルシー。しかし2年目はタイトルを取ったものの、内容的には物足りなかった。 7年ぶりにWSL王座を明け渡したが、負傷者が相次いでも欧州大会出場権はほぼ確保した。特に攻撃陣の離脱が響き、昨夏エンジェル・シティから7桁の移籍金で加入したアリッサ・トンプソンには大きな期待が掛かる。
女子サッカー史上最高額級の移籍金で加入した当時20歳の彼女は、トップレベルでの経験が限られていた。当初はこれほど早く大きな責任を負わせる予定ではなかったが、期待に応え、最終節を前にWSLのチーム内得点・アシストトップに立っている。
それでも彼女は、けが人や戦術の都合で本来のポジションでない試合もありながら、結果を残した。イングランド1年目の20歳にとって、この経験は大きな飛躍の兆しだ。
リヴァプールが降格を回避できたのは1月の補強が奏功したが、夏にも良い選手を加えた。 レンタル加入の清水里沙は、前十字靭帯負傷から復帰した今季も活躍し、今後リヴァプールがマンチェスター・シティに完全移籍を打診しても驚かない。それでも最も光ったのはベアータ・オルソンだ。彼女の得点はリヴァプールの残留に不可欠で、WSL全体でも有数の新戦力だった。
25歳の彼女は2025年のダマルスヴェンスカンで15試合9得点を挙げてイングランドへ。WSLに適応するまで少し時間がかかったものの、調子を戻すと年明け前の6試合で4得点をマーク。連敗中でも限られたチャンスをものにし、チームに貴重な勝ち点3をもたらした。 1月には最下位レスター戦でも先制し、チームを安全圏へ導いた。
6ゴール2アシストを記録し、チーム得点の40％に関与。シュート成功率は10本以上放ったWSL選手中2番目で、来季も欠かせない戦力だ。
トッテナムにとって、今シーズンは特別な年だった。マーティン・ホー監督は北ロンドンでの初年度に大きな成果を上げ、彼の補強が大きな要因となった。 冬に加入したシグネ・ガウプセットは将来が有望で、カティンカ・タンドバーグの攻撃への影響も大きい。中でも新加入のトコ・コガが際立っている。20歳の彼女は今季WSLでトップクラスの選手に成長した。
オーストラリア代表クレア・ハントとの連携で守備の要となり、WSL最多のシュートブロックを記録。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド戦でも無失点に貢献し、チームを5位に導いた。これはクラブ史上最高タイの順位で、最多勝ち点記録でもある。
ボール保持時にも、彼女の貢献は大きい。フィールドプレーヤー中最多数のロングパス成功を誇り、正確なパス数2位、相手陣内での正確なパス数でも5指に入る。クラブが古賀を残せれば、彼女は今後の柱となるだろう。
今シーズン、マンチェスター・シティは10年ぶりのWSL優勝へ快進撃を続けている。その要因は複数ある。攻撃力はリーグ屈指だが、守備陣の貢献も見逃せない。 攻撃的な戦術の隙を突かれる場面もあったが、それでも失点はリーグ2番目の少なさだ。その要であるDFジェイド・ローズは、昨夏カナダから加入した23歳。
昨夏加入した彼女はカナダ代表での経験を持ち、ハーバード大での4年間を経て今シーズン初めてプロとしてプレーしている。それでもチームにスムーズに溶け込み、21試合中18試合に先発し、優勝に貢献した。
ブロックショット数はリーグ5位タイ、クリア数はチーム最多、インターセプトと空中戦勝率もトップ5に入る。ビルドアップでも存在感があり、正確なパス数はリーグ3位、ロングパス成功数はチーム2位。
23歳とまだ若く、今後の成長がさらに期待される。フリー移籍で彼女を獲得したシティの判断は、時が経つほど賢明だったと評価されるだろう。
今シーズンのWSLで、最も印象的なGK兼新戦力は、昨夏パリFCからフリー移籍したブライトンのチアマカ・ンナドジーだ。
彼女はワールドカップやアフリカネイションズカップでの活躍、そしてフランスでのプレーを通じて、かねてより世界屈指のシュートストッパーとして知られていた。前シーズンにはチャンピオンズリーグで強豪を破り、昨年は弱小チームを率いてクープ・ドゥ・フランス制覇に導いた。
WSLデビューシーズンでもその評価はさらに上がった。期待失点（xGA）によると、彼女以上に失点を防いだGKはいない。ブライトンは彼女がいなければ5.7点多く失っていた計算だ。驚異的なセーブでリーグ最高セーブ率もマークしている。
失点は上位1チームを除いて最多ながら、6位目前のチームでクリーンシート数2位タイは快挙だ。 もちろんチーム全体の努力も大きいものの、チェルシーのハンナ・ハンプトン、マンチェスター・シティの山下綾香、マンチェスター・ユナイテッドのファロン・タリス＝ジョイスに次ぐ成績を残した彼女の貢献は高く評価されるべきだ。GOALの選出通り、今シーズンWSL最高の補強選手と言える。