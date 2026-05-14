今シーズンのアストン・ヴィラは、浮き沈みが激しい年だった。大量得点の試合もあれば大敗もあり、チームの状態を測るのは難しい。それでも移籍市場では明るい材料があった。 日本代表のヒジカタ・マヤはチームに新風を吹き込み、オランダ代表SBリン・ウィルムスもWSLアシストランキング首位タイと存在感を示す。しかし、最も光るのはルシア・ケンドールだ。

昨夏サウサンプトンから加入したばかりの彼女は、すでにイングランド代表で6試合3先発を果たした。ボール保持時の高い技術、フィジカル強度、そしてMFでの汎用性を備え、あらゆる役割をこなす。

ヴィラでの1年目は終盤を迎え、彼女はインターセプト数1位、相手陣内パス成功数とファウル獲得数2位、キーパス数と地上1対1勝率でもトップ5に入るなど、多部門で上位を占める。来季のWSLでの更なる飛躍が期待される。