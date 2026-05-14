ギルマより上位に入った選手3人は昨夏WSLへ移籍し、2人はGOALの今季ベスト移籍リストにも選ばれた。だが、成功は資金だけではない。フリー、低額移籍、レンタルでも多くの選手が活躍し、今年は特に有望な若手がイングランドへ加入した。
そこで、新天地を史上最高成績やリーグ優勝へ導き、降格の危機から救った選手たちに焦点を当て、GOALが選ぶ2025-26 WSLシーズンのベスト移籍トップ10をご紹介します。
ギルマより上位に入った選手3人は昨夏WSLへ移籍し、2人はGOALの今季ベスト移籍リストにも選ばれた。だが、成功は資金だけではない。フリー、低額移籍、レンタルでも多くの選手が活躍し、今年は特に有望な若手がイングランドへ加入した。
そこで、新天地を史上最高成績やリーグ優勝へ導き、降格の危機から救った選手たちに焦点を当て、GOALが選ぶ2025-26 WSLシーズンのベスト移籍トップ10をご紹介します。
今シーズンのアストン・ヴィラは、浮き沈みが激しい年だった。大量得点の試合もあれば大敗もあり、チームの状態を測るのは難しい。それでも移籍市場では明るい材料があった。 日本代表のヒジカタ・マヤはチームに新風を吹き込み、オランダ代表SBリン・ウィルムスもWSLアシストランキング首位タイと存在感を示す。しかし、最も光るのはルシア・ケンドールだ。
昨夏サウサンプトンから加入したばかりの彼女は、すでにイングランド代表で6試合3先発を果たした。ボール保持時の高い技術、フィジカル強度、そしてMFでの汎用性を備え、あらゆる役割をこなす。
ヴィラでの1年目は終盤を迎え、彼女はインターセプト数1位、相手陣内パス成功数とファウル獲得数2位、キーパス数と地上1対1勝率でもトップ5に入るなど、多部門で上位を占める。来季のWSLでの更なる飛躍が期待される。
WSLでは地元育ちの若手が活躍し、サリナ・ウィーグマン監督のイングランド代表「ライオネッス」にも新顔が続々選ばれた。ケンダルに加え、フレイヤ・ゴッドフリーもその一人。彼女はロンドン・シティ・ライオネッスでの活躍で2度代表入りしたが、トップデビューは果たしていない。
昨季はレンタルで加入しWSL昇格に貢献。今夏完全移籍し、7年間過ごしたアーセナル・ユースを離れた。 20歳の決断はすでに実を結んでいる。今季WSL初挑戦ながら、彼女はチームを牽引する存在として頭角を現した。
チーム内得点王＆アシスト王で、17試合9直接関与（平均124分1回）。浮き沈みのあるチームを7位に導いたことを考えれば、大健闘だ。
1月の補強はWSL残留に不可欠だった。中でもGKジェニファー・フォークの加入が最大級の成果だった。 ガレス・テイラー監督は前半戦、フェイ・カービーとラファエラ・ボルグラーフェを起用したが、11試合でどちらとも無失点試合を達成できなかった。フォークの加入でポジションに安定感と経験が生まれ、リーグ戦7試合で4度の無失点を記録。チームは最下位から脱出し、残留へ大きく前進した。
WSLでは序盤11試合で21失点したチームが、ファルク出場後の10試合では10失点に減少。 herselfは71.4％のセーブ率を記録した。レンタル期間が終了に近づく中、テイラー監督は33歳の彼女を完全移籍で獲得したいと報じられており、その理由も明らかだ。
昨年、女子サッカー界では大型移籍が相次いだ。その一環として、リヴァプールでのイングランド初シーズンで存在感を示したカナダ代表FWオリヴィア・スミスは、アーセナルが破格の移籍金約100万ポンドを支払い獲得。史上初の「100万ポンドプレイヤー」となった。 その活躍で昨季のWSLベスト補強選手に選ばれたスミスは、今季もそのリストに名を連ねる。
今季は、アーセナルでスミスより多くの直接得点を記録したのは、センターフォワードのアレッシア・ルッソ、スティナ・ブラックステニウス、終盤絶好調だったフリーダ・マヌムの3人だけだ。彼女はサイドで常に脅威を生み続けている。 果敢なプレーと安定したパフォーマンスで得点を重ね、チームに大きな貢献をしている。まだ21歳。今後の成長と活躍がさらに期待される。
マンチェスター・ユナイテッドにとって、今シーズンのWSLは悔しい結果に終わった。カップ戦では決勝に進出し、女子CL初出場でもベスト8に入ったが、リーグ4位で欧州大会出場権を逃した。 それでも移籍市場では明るい材料もある。特にMFジュリア・ジギオッティ・オルメは安定感抜群。そしてFWジェス・パークはリーグ屈指の補強だ。
イングランド代表の彼女は、マーク・スキナー監督の下、新ポジションで攻撃陣を牽引。6ゴール5アシストをマークし、自身最高のシーズンを過ごしている。
苦難のシーズンだったものの、24歳の彼女の成長は、来季への希望だ。
ソニア・ボンパストール監督1年目は無敗で国内3冠を達成したチェルシー。2年目はタイトルを取ったものの、内容は物足りなかった。 WSLでは7年ぶりに王座を明け渡したが、欧州大会出場権はほぼ確実だ。特に攻撃陣の怪我の影響が大きく、昨夏エンジェル・シティから7桁の移籍金で加入したアリッサ・トンプソンには大きなプレッシャーがかかっている。
女子サッカー史上最高額級の移籍金で加入した当時20歳の彼女は、トップレベルでの経験が限られていた。当初はこれほど早く大きな責任を負わせる予定ではなかったが、期待に応えて最終節目前でWSLのチーム内得点・アシストトップに立っている。
それでも彼女は、けが人や戦術の都合で本来のポジションでない場面でも結果を残した。イングランド1年目の20歳は、大きな可能性を示した。今後の成長が楽しみだ。
リヴァプールが降格危機を脱した主な要因は1月の補強だったが、夏も良い選手を加えた。 清水里沙はレンタル加入ながら前十字靭帯負傷から復帰した初シーズンで存在感を示し、今後リヴァプールがマンチェスター・シティに完全移籍を打診しても驚けない。さらに、ベアータ・オルソンは群を抜いていた。彼女のゴールがリヴァプールの残留に不可欠だったことを考えれば、WSL全体でも最も影響力のある新戦力の1人だ。
25歳の彼女は2025年のダマルスヴェンスカンで15試合9得点を挙げてイングランドへ移籍。WSLに適応するまで少し時間がかかったものの、年明け前の6試合で4得点をマーク。チームの勝利が少なく供給も限られる中、貴重な勝ち点3をもたらした。 1月には最下位レスター戦でも先制し、チームを安全圏へ導いた。
6ゴール2アシストを記録し、チーム得点の40％に関与した。彼女の貢献がなければ、リヴァプールの残留は難しかっただろう。シュート成功率は10本以上放った選手中で2番目。来季もチームを救うオルソンのようなフォワードの補強が急務だ。
トッテナムにとって、今シーズンは特別な年となった。マーティン・ホー監督はロンドン北部での初年度から成果を上げ、補強がそれを支えた。 冬に加入したシグネ・ガウプセットは将来が有望で、カティンカ・タンドバーグの攻撃への影響も大きい。中でも20歳のトコ・コガは、今季WSL屈指の選手に成長した。
オーストラリア代表クレア・ハントとの連携で守備の要となり、WSL最多のシュートブロックを記録。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド戦でも無失点に貢献し、チームを5位に導いた。これはクラブ史上最高タイの順位で、勝ち点も過去最多だ。
ボール保持時にも、彼女はチームに大きな安定をもたらした。フィールドプレーヤー中最多数のロングパスを成功させ、正確なパス数2位、相手陣内での正確なパス数でも5位以内に入る。クラブが彼女を引き留めれば、古賀は今後もプロジェクトの要となるだろう。
今シーズン、マンチェスター・シティは10年ぶりのWSL優勝へ一直線。その原動力はリーグ屈指の攻撃力だが、守備の貢献も大きい。 攻撃的な戦術の副作用で守備に隙が生まれることもあったが、それでも失点はリーグ2番目の少なさだ。その要が、イングランド1年目のジェイド・ローズである。
昨夏マンチェスターに加入した時点でカナダ代表の定位置を確保していたローズは、ハーバード大学での4年間を経て今シーズン初めてプロとしてプレーしている。それでも彼女はチームに難なく溶け込み、シティの21試合中18試合に先発し、優勝したチームでスターとして頭角を現した。
ブロックショット数はリーグ5位タイ、クリア数はチーム最多、インターセプトと空中戦勝利もトップ5に入る。ビルドアップでも存在感があり、パス成功数はリーグ2位、正確なロングパス数はチーム2位。
23歳とまだ若く、今後の成長がさらに期待される。フリー移籍で彼女を獲得したシティの判断は、時が経つほど賢明だったと評価されるだろう。
今シーズンのWSLで、最も印象的なGK兼新戦力は、昨夏パリFCからフリー移籍したブライトンのチアマカ・ンナドジーだ。
ナイジェリア代表としてワールドカップやアフリカネイションズカップで実績を残し、フランスでもチャンピオンズリーグで強豪を破り、前年クープ・ドゥ・フランス制覇に貢献した。
WSLデビューシーズンでもその評価はさらに上がった。期待失点（xGA）統計では、彼女以上に失点を防いだGKはいない。この指標によると、ブライトンはナドジーがいなければ5.7点多く失っていたはずだ。その活躍でリーグ最高セーブ率も記録している。
チームは上位1チームを除いて最多失点を記録しながらも、6位でフィニッシュする見込みだ。そのなかでNnadozieはクリーンシート数2位タイに入り、守備陣を牽引した。 もちろんチーム全体の努力も大きいものの、チェルシーのハンナ・ハンプトン、マンチェスター・シティの山下綾香、マンチェスター・ユナイテッドのファロン・タリス＝ジョイスに次ぐ成績を残した彼女の貢献は高く評価されるべきだ。GOALの評価でも、今シーズンWSL最高の補強選手である。