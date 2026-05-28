彼女によると、このフランス人選手は2025年7月30日にWhatsAppでメッセージを受け取った。そのメッセージでは、コマンに「サウジアラビアへの移籍」を再検討するよう勧めていた。送信者は明かされていない。
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WhatsAppで切り捨てられた：FCバイエルンがトップスターに異例の圧力をかけた模様
当時、コマンは数か月前からドイツの最多優勝クラブの放出候補とされていた。1月にはスポーツディレクターのマックス・エベル（52）がフランス代表にサウジ・プロリーグへの移籍を勧めたが成立しなかった。
夏にはコロンビア代表ルイス・ディアスを獲得した直後、2度目の打診を行った。 その直前にリヴァプールから7000万ユーロで加入した左ウイングのディアス移籍金を回収し、2020年のCL制覇に貢献したコマンの高額年俸を削減するため、クラブは契約残り1年で売却を決断した。
結果として、8月15日にコマンはアル・ナセルへ移籍し、バイエルンは2500万ユーロを獲得した。 エベルは移籍金で「早々に妥協した」と内部から批判された。取締役会長のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン（58）が再交渉し、さらに500万ユーロを引き出した。
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バイエルン、コマン獲得ならず
コマンはバイエルンで10年間プレーし、20のタイトルを獲得した。バイエルンのユニフォームで決めた72ゴールの中でも、最も重要なのは2020年チャンピオンズリーグ決勝で古巣PSG相手に決めたゴールだった。
バイエルンを去る際、彼はまもなく『レキップ』紙にこう語った。「移籍の最終段階になって状況を複雑にするいくつかの要因があったが、ここでは言及しない。 追い出されたわけではないが、クラブは財政状況を理由に移籍に前向きだと告げられた。監督やファン、一部の役員からは愛されていたが、全員ではなかった」と語り、さらに「クラブの一部には私の去ることを望んでいた人たちがいた」と付け加えた。
新天地サウジ・プロリーグではすぐに優勝。クリスティアーノ・ロナウドや元バイエルンのサディオ・マネと躍動し、最終節ダマック戦（4-1）でも得点を挙げてタイトルを確定させた。
この成功により、アル・ナセルはバイエルンに追加支払い100万ユーロ、チェルシーに500万ユーロを支払う義務が生じた。
数字でみるキングスレー・コマンのバイエルンでのキャリア
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 タイトル 339 72 71 16 2 20