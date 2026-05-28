WhatsAppで切り捨てられた：FCバイエルンがトップスターに異例の圧力をかけた模様

当時、コマンは数か月前からドイツの最多優勝クラブの放出候補とされていた。1月にはスポーツディレクターのマックス・エベル（52）がフランス代表にサウジ・プロリーグへの移籍を勧めたが成立しなかった。

夏にはコロンビア代表ルイス・ディアスを獲得した直後、2度目の打診を行った。 その直前にリヴァプールから7000万ユーロで加入した左ウイングのディアス移籍金を回収し、2020年のCL制覇に貢献したコマンの高額年俸を削減するため、クラブは契約残り1年で売却を決断した。

結果として、8月15日にコマンはアル・ナセルへ移籍し、バイエルンは2500万ユーロを獲得した。 エベルは移籍金で「早々に妥協した」と内部から批判された。取締役会長のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン（58）が再交渉し、さらに500万ユーロを引き出した。