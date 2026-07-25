ドルトムント2026来日ツアーのチケット販売情報は？席種・料金まとめ

ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアーでは、セレッソ大阪戦、FC東京戦ともに公式の「Jリーグチケット」を通じたリセールサービスが用意されている。購入後に来場できなくなった場合でも、条件を満たすチケットであれば公式サービス上で出品できる。

7月29日(水)のセレッソ大阪戦は、譲渡サービスとリセールサービスの利用が可能。ただし、セブン-イレブン発券で購入したチケットはリセール対象外となるため、購入方法には注意が必要だ。試合前日の7月28日(火)に行われる「チャリティランタンナイト in 長居」の参加券についても、譲渡・リセールに対応している。

8月1日(土)のFC東京戦は、QRチケット限定でリセールサービスを利用できる。紙チケットや店頭発券のチケットは対象外となり、利用期間は各種先行販売開始後から試合当日の開門時間まで。出品価格には上限があり、各種手数料を除く購入時のチケット金額が基準となる。

なお、リセールサービスを利用する際は、所定の手数料が発生する場合がある。対象チケットや受付期間、出品条件は試合ごとに異なるため、出品・購入前にJリーグチケットの案内を確認しておきたい。

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を活用し希望条件を提示する方法もあるが、利用にあたっては十分な注意が必要だ。

利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大きく上回る出品には特に警戒が必要だ。

チケジャムでリクエストする場合の流れ

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

現時点では公式リセールの発表待ちが基本スタンスとなる。安全に入手するためにも、まずは公式情報を最優先で確認することが重要だ。