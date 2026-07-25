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Aoi Fujimiya

ドルトムント2026来日ツアーのチケット販売情報は？席種・料金まとめ

クラブ親善試合
ボルシア・ドルトムント
セレッソ大阪
FC東京
セレッソ大阪 対 ボルシア・ドルトムント
FC東京 対 ボルシア・ドルトムント

ドルトムント2026来日ツアーのチケット販売情報まとめ｜セレッソ大阪戦・FC東京戦の価格・購入方法・スタジアムガイド

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ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアー「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」では、セレッソ大阪戦とFC東京戦の2試合が予定されている。

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本記事では、ドルトムント2026来日ツアーのチケット販売情報、各スタジアムのアクセスや座席情報について紹介する。

  • ドルトムント2026来日ツアーの日程は？

    ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアー「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」は、2026年7月26日(日)から8月2日(日)まで実施される予定だ。期間中はJリーグクラブとの国際親善試合2試合が組まれている。

    初戦は7月29日(水)にセレッソ大阪と対戦し、会場はヤンマーハナサカスタジアム（ヨドコウ桜スタジアム）。第2戦は8月1日(土)にFC東京と国立競技場（MUFGスタジアム）で対戦する。いずれもキックオフは19:00を予定している。

    今回のツアーでは、かつてドルトムントでプレーした香川真司が所属するセレッソ大阪との一戦や、ドイツでのプレー経験を持つ選手が在籍するFC東京との対戦にも注目が集まる。一方で、FIFAワールドカップ2026決勝直後の時期にあたるため、代表活動に参加した一部主力選手は来日メンバーから外れる可能性もある。

    日程対戦カード会場キックオフ
    2026年7月29日(水)セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムントヤンマーハナサカスタジアム
    （ヨドコウ桜スタジアム）    		19:00
    2026年8月1日(土)FC東京 vs ボルシア・ドルトムント国立競技場
    （MUFGスタジアム）    		19:00

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  • ドルトムント2026来日ツアーのチケット販売情報・各席種の値段は？

    ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアー「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」では、セレッソ大阪戦とFC東京戦の2試合でチケット販売が行われる。試合ごとに販売サイトや先行販売のスケジュール、席種、価格設定が異なるため、観戦予定のカードに合わせて確認しておきたい。

    7月29日(水)のセレッソ大阪戦は、「セレチケ（Jリーグチケット）」で販売される。SAKURA SOCIO先行販売は5月30日(土)11:00から6月5日(金)まで、一般販売は6月6日(土)11:00から試合当日まで実施。価格は需要に応じて変動するダイナミックプライシングが先行販売初日から導入されている。

    8月1日(土)のFC東京戦は、「チケットFC東京（Jリーグチケット）」や「チケットぴあ」で販売される。SOCIO先行、OFFICIAL MEMBERSHIP先行、チケットぴあ先行を経て、6月5日(金)12:00から一般販売が開始。通常席に加え、グッズ付きチケットやホスピタリティパッケージも用意されている。

    なお、セレッソ大阪戦ではホームサポーター席でドルトムントのグッズを着用しての観戦・応援はできない。FC東京戦では12歳以下向けに一部席種が1,000円に設定されるほか、通路側や最前列などには500円上乗せの個席差額設定がある。

    ※チケットの価格・販売席種は変更となる場合がございます。最新の情報は、各公式サイトにてご確認ください。

    試合販売サイト販売スケジュール備考
    セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムント
    2026年7月29日(水)    		セレチケ
    （Jリーグチケット）    		SAKURA SOCIO先行販売：5月30日(土)11:00～6月5日(金)
    一般販売：6月6日(土)11:00～試合当日    		ダイナミックプライシング導入
    ホームサポーター席ではドルトムントグッズ着用不可
    FC東京 vs ボルシア・ドルトムント
    2026年8月1日(土)    		チケットFC東京
    （Jリーグチケット）
    チケットぴあ    		SOCIO先行：5月17日(日)10:00～
    OFFICIAL MEMBERSHIP先行：5月24日(日)10:00～
    チケットぴあ先行：5月31日(日)10:00～6月5日(金)11:59
    一般販売：6月5日(金)12:00～    		グッズ付きチケットあり
    ホスピタリティパッケージあり
    一部席種はU-12価格あり

    セレッソ大阪vsドルトムントのチケット価格

    販売席種大人小中高
    エキサイティングシート14,000円-
    メイン北SS指定席12,000円-
    メイン南SS指定席11,000円-
    メイン北S指定席9,000円-
    メイン南S指定席8,500円-
    メインセンターA指定席6,500円-
    メイン北A指定席6,000円3,000円
    メイン南A指定席6,000円3,000円
    バックセンター下段指定席8,000円2,800円
    バックセンター上段指定席7,500円2,500円
    バック北A指定席下段6,500円2,500円
    バック北A指定席上段6,000円2,000円
    バック南A指定席下段6,500円2,500円
    バック南A指定席上段6,000円2,000円
    バック北B指定席下段4,500円2,000円
    バック北B指定席上段4,000円1,500円
    バック南B指定席下段4,500円2,000円
    バック南B指定席上段4,000円1,500円
    バリュープライスA指定席5,000円1,000円
    バリュープライスB指定席3,000円500円
    ホームサポーター指定席（前段）4,000円800円
    ホームサポーター自由席（後段）4,000円800円
    南スタンド指定席3,000円500円
    車いす席2,500円500円

    FC東京vsドルトムントのチケット価格

    席種券種会員一般当日
    Lounge Hospitality1席-60,000円60,000円
    FootballCafe TOKYO1席-40,000円40,000円
    Superior Package1席-25,000円25,000円
    メインSSS指定席（タオルマフラー付）1席24,800円30,500円-
    メインSSS指定席1席22,600円28,300円28,800円
    メインSS指定席1席18,100円22,600円23,100円
    メインS指定席大人13,100円16,400円16,900円
    メインS指定席U-186,550円8,200円8,450円
    メインS指定席U-121,000円1,000円1,000円
    バックセンター指定席大人9,900円12,400円12,900円
    バックセンター指定席U-184,950円6,200円6,450円
    バックセンター指定席U-121,000円1,000円1,000円
    バック指定席大人7,400円9,200円9,700円
    バック指定席U-183,700円4,600円4,850円
    バック指定席U-121,000円1,000円1,000円
    ホーム指定席大人6,600円8,200円8,700円
    ホーム指定席U-183,300円4,100円4,350円
    ホーム指定席U-121,000円1,000円1,000円
    メイン上層指定席大人6,400円8,000円8,500円
    メイン上層指定席U-183,200円4,000円4,250円
    メイン上層指定席U-121,000円1,000円1,000円
    バック上層指定席大人5,800円7,200円7,700円
    バック上層指定席U-182,900円3,600円3,850円
    バック上層指定席U-121,000円1,000円1,000円
    ホーム上層指定席大人5,000円6,200円6,700円
    ホーム上層指定席U-182,500円3,100円3,350円
    ホーム上層指定席U-121,000円1,000円1,000円
    南サイド上層指定席大人5,000円6,200円6,700円
    南サイド上層指定席U-182,500円3,100円3,350円
    南サイド上層指定席U-121,000円1,000円1,000円
    ビジター指定席大人-8,200円8,700円
    ビジター指定席U-18-4,100円4,350円
    ビジター指定席U-12-1,000円1,000円
    ユニバーサル席大人-9,200円9,700円
    ユニバーサル席U-18-4,600円4,850円
    ユニバーサル席U-12-1,000円1,000円
    車椅子ホーム メイン・バック自由席大人-7,400円7,900円
    車椅子ホーム メイン・バック自由席U-18-3,700円3,950円
    車椅子ホーム メイン・バック自由席U-12-1,000円1,000円
    車椅子ホーム 北スタンド自由席大人-6,600円7,100円
    車椅子ホーム 北スタンド自由席U-18-3,300円3,550円
    車椅子ホーム 北スタンド自由席U-12-1,000円1,000円
    車椅子ミックス自由席大人-7,400円7,900円
    車椅子ミックス自由席U-18-3,700円3,950円
    車椅子ミックス自由席U-12-1,000円1,000円
    車椅子ビジター自由席大人-6,600円7,100円
    車椅子ビジター自由席U-18-3,300円3,550円
    車椅子ビジター自由席U-12-1,000円1,000円

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  • ドルトムント2026来日ツアーのチケットのリセールは？

    ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアーでは、セレッソ大阪戦、FC東京戦ともに公式の「Jリーグチケット」を通じたリセールサービスが用意されている。購入後に来場できなくなった場合でも、条件を満たすチケットであれば公式サービス上で出品できる。

    7月29日(水)のセレッソ大阪戦は、譲渡サービスとリセールサービスの利用が可能。ただし、セブン-イレブン発券で購入したチケットはリセール対象外となるため、購入方法には注意が必要だ。試合前日の7月28日(火)に行われる「チャリティランタンナイト in 長居」の参加券についても、譲渡・リセールに対応している。

    8月1日(土)のFC東京戦は、QRチケット限定でリセールサービスを利用できる。紙チケットや店頭発券のチケットは対象外となり、利用期間は各種先行販売開始後から試合当日の開門時間まで。出品価格には上限があり、各種手数料を除く購入時のチケット金額が基準となる。

    なお、リセールサービスを利用する際は、所定の手数料が発生する場合がある。対象チケットや受付期間、出品条件は試合ごとに異なるため、出品・購入前にJリーグチケットの案内を確認しておきたい。

    チケット流通サービスの利用について

    ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を活用し希望条件を提示する方法もあるが、利用にあたっては十分な注意が必要だ。

    利用時の注意点

    チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大きく上回る出品には特に警戒が必要だ。

    チケジャムでリクエストする場合の流れ

    1. チケジャム公式サイトへアクセス
    2. Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録
    3. トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

    現時点では公式リセールの発表待ちが基本スタンスとなる。安全に入手するためにも、まずは公式情報を最優先で確認することが重要だ。

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