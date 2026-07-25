ドルトムント2026来日ツアーのチケット販売情報は？席種・料金まとめ

ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアー「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」では、セレッソ大阪戦とFC東京戦の2試合が予定されている。
本記事では、ドルトムント2026来日ツアーのチケット販売情報、各スタジアムのアクセスや座席情報について紹介する。
ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアー「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」では、セレッソ大阪戦とFC東京戦の2試合が予定されている。
本記事では、ドルトムント2026来日ツアーのチケット販売情報、各スタジアムのアクセスや座席情報について紹介する。
ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアー「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」は、2026年7月26日(日)から8月2日(日)まで実施される予定だ。期間中はJリーグクラブとの国際親善試合2試合が組まれている。
初戦は7月29日(水)にセレッソ大阪と対戦し、会場はヤンマーハナサカスタジアム（ヨドコウ桜スタジアム）。第2戦は8月1日(土)にFC東京と国立競技場（MUFGスタジアム）で対戦する。いずれもキックオフは19:00を予定している。
今回のツアーでは、かつてドルトムントでプレーした香川真司が所属するセレッソ大阪との一戦や、ドイツでのプレー経験を持つ選手が在籍するFC東京との対戦にも注目が集まる。一方で、FIFAワールドカップ2026決勝直後の時期にあたるため、代表活動に参加した一部主力選手は来日メンバーから外れる可能性もある。
|日程
|対戦カード
|会場
|キックオフ
|2026年7月29日(水)
|セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムント
|ヤンマーハナサカスタジアム
（ヨドコウ桜スタジアム）
|19:00
|2026年8月1日(土)
|FC東京 vs ボルシア・ドルトムント
|国立競技場
（MUFGスタジアム）
|19:00
ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアー「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」では、セレッソ大阪戦とFC東京戦の2試合でチケット販売が行われる。試合ごとに販売サイトや先行販売のスケジュール、席種、価格設定が異なるため、観戦予定のカードに合わせて確認しておきたい。
7月29日(水)のセレッソ大阪戦は、「セレチケ（Jリーグチケット）」で販売される。SAKURA SOCIO先行販売は5月30日(土)11:00から6月5日(金)まで、一般販売は6月6日(土)11:00から試合当日まで実施。価格は需要に応じて変動するダイナミックプライシングが先行販売初日から導入されている。
8月1日(土)のFC東京戦は、「チケットFC東京（Jリーグチケット）」や「チケットぴあ」で販売される。SOCIO先行、OFFICIAL MEMBERSHIP先行、チケットぴあ先行を経て、6月5日(金)12:00から一般販売が開始。通常席に加え、グッズ付きチケットやホスピタリティパッケージも用意されている。
なお、セレッソ大阪戦ではホームサポーター席でドルトムントのグッズを着用しての観戦・応援はできない。FC東京戦では12歳以下向けに一部席種が1,000円に設定されるほか、通路側や最前列などには500円上乗せの個席差額設定がある。
※チケットの価格・販売席種は変更となる場合がございます。最新の情報は、各公式サイトにてご確認ください。
|試合
|販売サイト
|販売スケジュール
|備考
|セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムント
2026年7月29日(水)
|セレチケ
（Jリーグチケット）
|SAKURA SOCIO先行販売：5月30日(土)11:00～6月5日(金)
一般販売：6月6日(土)11:00～試合当日
|ダイナミックプライシング導入
ホームサポーター席ではドルトムントグッズ着用不可
|FC東京 vs ボルシア・ドルトムント
2026年8月1日(土)
|チケットFC東京
（Jリーグチケット）
チケットぴあ
|SOCIO先行：5月17日(日)10:00～
OFFICIAL MEMBERSHIP先行：5月24日(日)10:00～
チケットぴあ先行：5月31日(日)10:00～6月5日(金)11:59
一般販売：6月5日(金)12:00～
|グッズ付きチケットあり
ホスピタリティパッケージあり
一部席種はU-12価格あり
|販売席種
|大人
|小中高
|エキサイティングシート
|14,000円
|-
|メイン北SS指定席
|12,000円
|-
|メイン南SS指定席
|11,000円
|-
|メイン北S指定席
|9,000円
|-
|メイン南S指定席
|8,500円
|-
|メインセンターA指定席
|6,500円
|-
|メイン北A指定席
|6,000円
|3,000円
|メイン南A指定席
|6,000円
|3,000円
|バックセンター下段指定席
|8,000円
|2,800円
|バックセンター上段指定席
|7,500円
|2,500円
|バック北A指定席下段
|6,500円
|2,500円
|バック北A指定席上段
|6,000円
|2,000円
|バック南A指定席下段
|6,500円
|2,500円
|バック南A指定席上段
|6,000円
|2,000円
|バック北B指定席下段
|4,500円
|2,000円
|バック北B指定席上段
|4,000円
|1,500円
|バック南B指定席下段
|4,500円
|2,000円
|バック南B指定席上段
|4,000円
|1,500円
|バリュープライスA指定席
|5,000円
|1,000円
|バリュープライスB指定席
|3,000円
|500円
|ホームサポーター指定席（前段）
|4,000円
|800円
|ホームサポーター自由席（後段）
|4,000円
|800円
|南スタンド指定席
|3,000円
|500円
|車いす席
|2,500円
|500円
|席種
|券種
|会員
|一般
|当日
|Lounge Hospitality
|1席
|-
|60,000円
|60,000円
|FootballCafe TOKYO
|1席
|-
|40,000円
|40,000円
|Superior Package
|1席
|-
|25,000円
|25,000円
|メインSSS指定席（タオルマフラー付）
|1席
|24,800円
|30,500円
|-
|メインSSS指定席
|1席
|22,600円
|28,300円
|28,800円
|メインSS指定席
|1席
|18,100円
|22,600円
|23,100円
|メインS指定席
|大人
|13,100円
|16,400円
|16,900円
|メインS指定席
|U-18
|6,550円
|8,200円
|8,450円
|メインS指定席
|U-12
|1,000円
|1,000円
|1,000円
|バックセンター指定席
|大人
|9,900円
|12,400円
|12,900円
|バックセンター指定席
|U-18
|4,950円
|6,200円
|6,450円
|バックセンター指定席
|U-12
|1,000円
|1,000円
|1,000円
|バック指定席
|大人
|7,400円
|9,200円
|9,700円
|バック指定席
|U-18
|3,700円
|4,600円
|4,850円
|バック指定席
|U-12
|1,000円
|1,000円
|1,000円
|ホーム指定席
|大人
|6,600円
|8,200円
|8,700円
|ホーム指定席
|U-18
|3,300円
|4,100円
|4,350円
|ホーム指定席
|U-12
|1,000円
|1,000円
|1,000円
|メイン上層指定席
|大人
|6,400円
|8,000円
|8,500円
|メイン上層指定席
|U-18
|3,200円
|4,000円
|4,250円
|メイン上層指定席
|U-12
|1,000円
|1,000円
|1,000円
|バック上層指定席
|大人
|5,800円
|7,200円
|7,700円
|バック上層指定席
|U-18
|2,900円
|3,600円
|3,850円
|バック上層指定席
|U-12
|1,000円
|1,000円
|1,000円
|ホーム上層指定席
|大人
|5,000円
|6,200円
|6,700円
|ホーム上層指定席
|U-18
|2,500円
|3,100円
|3,350円
|ホーム上層指定席
|U-12
|1,000円
|1,000円
|1,000円
|南サイド上層指定席
|大人
|5,000円
|6,200円
|6,700円
|南サイド上層指定席
|U-18
|2,500円
|3,100円
|3,350円
|南サイド上層指定席
|U-12
|1,000円
|1,000円
|1,000円
|ビジター指定席
|大人
|-
|8,200円
|8,700円
|ビジター指定席
|U-18
|-
|4,100円
|4,350円
|ビジター指定席
|U-12
|-
|1,000円
|1,000円
|ユニバーサル席
|大人
|-
|9,200円
|9,700円
|ユニバーサル席
|U-18
|-
|4,600円
|4,850円
|ユニバーサル席
|U-12
|-
|1,000円
|1,000円
|車椅子ホーム メイン・バック自由席
|大人
|-
|7,400円
|7,900円
|車椅子ホーム メイン・バック自由席
|U-18
|-
|3,700円
|3,950円
|車椅子ホーム メイン・バック自由席
|U-12
|-
|1,000円
|1,000円
|車椅子ホーム 北スタンド自由席
|大人
|-
|6,600円
|7,100円
|車椅子ホーム 北スタンド自由席
|U-18
|-
|3,300円
|3,550円
|車椅子ホーム 北スタンド自由席
|U-12
|-
|1,000円
|1,000円
|車椅子ミックス自由席
|大人
|-
|7,400円
|7,900円
|車椅子ミックス自由席
|U-18
|-
|3,700円
|3,950円
|車椅子ミックス自由席
|U-12
|-
|1,000円
|1,000円
|車椅子ビジター自由席
|大人
|-
|6,600円
|7,100円
|車椅子ビジター自由席
|U-18
|-
|3,300円
|3,550円
|車椅子ビジター自由席
|U-12
|-
|1,000円
|1,000円
ボルシア・ドルトムントの2026年来日ツアーでは、セレッソ大阪戦、FC東京戦ともに公式の「Jリーグチケット」を通じたリセールサービスが用意されている。購入後に来場できなくなった場合でも、条件を満たすチケットであれば公式サービス上で出品できる。
7月29日(水)のセレッソ大阪戦は、譲渡サービスとリセールサービスの利用が可能。ただし、セブン-イレブン発券で購入したチケットはリセール対象外となるため、購入方法には注意が必要だ。試合前日の7月28日(火)に行われる「チャリティランタンナイト in 長居」の参加券についても、譲渡・リセールに対応している。
8月1日(土)のFC東京戦は、QRチケット限定でリセールサービスを利用できる。紙チケットや店頭発券のチケットは対象外となり、利用期間は各種先行販売開始後から試合当日の開門時間まで。出品価格には上限があり、各種手数料を除く購入時のチケット金額が基準となる。
なお、リセールサービスを利用する際は、所定の手数料が発生する場合がある。対象チケットや受付期間、出品条件は試合ごとに異なるため、出品・購入前にJリーグチケットの案内を確認しておきたい。
ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を活用し希望条件を提示する方法もあるが、利用にあたっては十分な注意が必要だ。
チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大きく上回る出品には特に警戒が必要だ。
現時点では公式リセールの発表待ちが基本スタンスとなる。安全に入手するためにも、まずは公式情報を最優先で確認することが重要だ。
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