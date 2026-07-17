このスーパースターの去就を巡る報道がまた波紋を呼んでいる。水曜日、フットメルカートは「オリゼがバイエルンを去り、来季からマドリードへ移籍すると決断した」と伝えた。

一方、Skyは木曜、この報道を否定。同左利き選手は記録的優勝回数を誇るバイエルンを離れる予定はないと伝えた。代理人もバイエルン幹部に「心配しないでください、我々は残ります」と明言したという。

オリゼは2029年までバイエルンと契約しており、クラブは早期延長を目標に年俸大幅アップを計画。実現すればジャマル・ムシアラやハリー・ケイン並みの高給となる。