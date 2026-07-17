フランス紙『レキップ』は木曜夜、オリゼがここ数週間、W杯チームメイトに「移籍したい」と公言していると報じた。
代表チーム兼FCBのチームメイト、ダヨ・ウパメカノはここ数週間、24歳のオリゼに残留を説得。一方、オリゼはW杯期間中に移籍候補クラブの情報を集めていたという。 同紙によると、彼はキリアン・ムバッペやオーレリアン・チュアメニと話し合い、複雑な前シーズンを過ごしたレアル・マドリードの内部事情を聞いたという。
フランス紙『レキップ』は木曜夜、オリゼがここ数週間、W杯チームメイトに「移籍したい」と公言していると報じた。
代表チーム兼FCBのチームメイト、ダヨ・ウパメカノはここ数週間、24歳のオリゼに残留を説得。一方、オリゼはW杯期間中に移籍候補クラブの情報を集めていたという。 同紙によると、彼はキリアン・ムバッペやオーレリアン・チュアメニと話し合い、複雑な前シーズンを過ごしたレアル・マドリードの内部事情を聞いたという。
このスーパースターの去就を巡る報道がまた波紋を呼んでいる。水曜日、フットメルカートは「オリゼがバイエルンを去り、来季からマドリードへ移籍すると決断した」と伝えた。
一方、Skyは木曜、この報道を否定。同左利き選手は記録的優勝回数を誇るバイエルンを離れる予定はないと伝えた。代理人もバイエルン幹部に「心配しないでください、我々は残ります」と明言したという。
オリゼは2029年までバイエルンと契約しており、クラブは早期延長を目標に年俸大幅アップを計画。実現すればジャマル・ムシアラやハリー・ケイン並みの高給となる。
このフランス人選手はミュンヘンで52試合53得点と大活躍。ここ数週間、特にレアル・マドリードが関心を寄せているとの噂が報じられている。 同クラブではフロレンティーノ・ペレス会長が最も獲得を望む選手とされている。一方、レアル・マドリードは関心を否定。「当クラブがバイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼに関心を寄せているとする報道を受け、レアル・マドリードCFは当該選手やその代理人などと直接・間接の接触を一切持っていないことを明確にしたい。」
オリゼ本人は、自身の将来に関する憶測について公にコメントしていない。 現在、彼はフランス代表としてW杯に出場中だが、準決勝でスペインに0－2で敗れ優勝の可能性は消えた。フランスは土曜夜、イングランドとの3位決定戦に臨む。
|クラブ
|期間
|FCレディング
|2017年 - 2021年
|クリスタル・パレス
|2021年 - 2024年
|FCバイエルン
|2024年 - 現在
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