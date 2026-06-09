W杯直前、米国がイラン人ファンに厳格措置

イランサッカー協会は声明で、この措置は「イラン人サポーターのスタジアム入場を阻むものだ」と主張した。FIFA規定では各試合のチケット8％が自国に割り当てられるとして、すでに米国開催のニュージーランド、ベルギー、エジプト戦のチケット販売を開始したと説明した。 イランは割り当てを受け取り、米国開催のニュージーランド、ベルギー、エジプト戦のチケット販売を既に開始していた。

しかし直後、割り当てが突然取り消され、協会はファンに1枚もチケットを提供できない状況だ。 同連盟は、この措置が「国際大会の精神と参加国間の平等原則に反する」と指摘した。