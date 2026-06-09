イランサッカー協会は火曜日、グループリーグの試合用に割り当てられていたチケットが直前に米国によって取り消されたと発表した。これは、ここ数か月にわたるワールドカップを巡る米伊間の官僚的対立の最新事例だ。
Getty Images
翻訳者：
W杯直前、米国がイラン人ファンに厳格措置
イランサッカー協会は声明で、この措置は「イラン人サポーターのスタジアム入場を阻むものだ」と主張した。FIFA規定では各試合のチケット8％が自国に割り当てられるとして、すでに米国開催のニュージーランド、ベルギー、エジプト戦のチケット販売を開始したと説明した。 イランは割り当てを受け取り、米国開催のニュージーランド、ベルギー、エジプト戦のチケット販売を既に開始していた。
しかし直後、割り当てが突然取り消され、協会はファンに1枚もチケットを提供できない状況だ。 同連盟は、この措置が「国際大会の精神と参加国間の平等原則に反する」と指摘した。
米国との対立：イラン、W杯の合宿地をメキシコに移す
FIFAも大会主催者側も、イランの主張にはまだ公にコメントしていない。大会前、イラン代表団のビザ発給を巡って議論があった。選手たちは直前に入国許可を得たが、代表団15人の入国は拒否された。 米伊対立を受け、イラン代表は合宿地をアリゾナ州ツーソンからメキシコ・ティフアナへ変更した。
イランは15日にロサンゼルスでニュージーランドと初戦を戦い、21日に同地でベルギーと対戦する。最終戦は26日にシアトルでエジプトと行う。