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Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

翻訳者：

W杯直前、ブンデスリーガのスター選手が重傷を負った。

ブンデスリーガ
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ワールドカップ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ハリス・タバコヴィッチ

最悪のタイミングだ。ハリス・タバコヴィッチが重傷で、ワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ代表出場は絶望的。

母国のニュースサイト「Klix.ba」によると、ボルシア・メンヒェングラートバッハのFWはブンデスリーガ最終節のホッフェンハイム戦で足首を骨折した。 

  • 31歳の彼は手術が必要になる可能性があり、その場合離脱期間は3から6か月へ延びる。診断が確定すれば、ワールドカップ出場は絶たれる。 

    タバコヴィッチは72分に左足をひねり、負傷交代。ポランスキー監督は「大したことがなく、W杯に出場できることを願っている」と語った。 

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  • Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    タバコビッチは素晴らしいシーズンを送ったが、今後の去就は不透明だ

    タバコヴィッチは公式戦35試合で15得点3アシストを記録し、素晴らしいシーズンを送った。チームは降格の危機を免れた。W杯予選では4得点を挙げ、プレーオフ決勝イタリア戦では1-1の同点弾をマークした。 

    長期離脱は彼の計画にも影響する。彼はホッフェンハイムからグラッドバッハへレンタル移籍中で、2027年まで契約が残っている。

    ヨーロッパリーグ出場チームでプレーするかどうかは未定だ。ホッフェンハイムのスポーツディレクター、アンドレアス・シッカーは「1年間のレンタル移籍は良い決断だった。7月に話し合い、ハリスは出場時間を求めてグラートバッハで結果を残した」と述べ、続けて「彼は今戻ってくる。 W杯後に状況を見極める。来季は試合が増えるが、彼は我々にない資質を持つ。ただ、来夏で契約最終年を迎えるため、慎重に判断する必要がある」

    活躍を受けて複数クラブが関心を示しており、VfLヴォルフスブルクがSCパーダーボルンとの残留プレーオフを勝ち残れば、移籍先として有力視される。 