タバコヴィッチは公式戦35試合で15得点3アシストを記録し、素晴らしいシーズンを送った。チームは降格の危機を免れた。W杯予選では4得点を挙げ、プレーオフ決勝イタリア戦では1-1の同点弾をマークした。

長期離脱は彼の計画にも影響する。彼はホッフェンハイムからグラッドバッハへレンタル移籍中で、2027年まで契約が残っている。

ヨーロッパリーグ出場チームでプレーするかどうかは未定だ。ホッフェンハイムのスポーツディレクター、アンドレアス・シッカーは「1年間のレンタル移籍は良い決断だった。7月に話し合い、ハリスは出場時間を求めてグラートバッハで結果を残した」と述べ、続けて「彼は今戻ってくる。 W杯後に状況を見極める。来季は試合が増えるが、彼は我々にない資質を持つ。ただ、来夏で契約最終年を迎えるため、慎重に判断する必要がある」

活躍を受けて複数クラブが関心を示しており、VfLヴォルフスブルクがSCパーダーボルンとの残留プレーオフを勝ち残れば、移籍先として有力視される。