イタリア人の主審ルカ・ツッフェリは間を置き、もみ合いになったレアオとロマンの両選手にレッドカードを提示、早々に退場させた。クリスティアーノ・ロナウドが訴えたが効果はなかった。レアオは笑みを浮かべ、その場を去った。

チリ代表はすでに本大会出場権を逃しているが、レオはW杯を控える身だけに、この退場が痛手になる可能性がある。 親善試合の退場は通常、他の親善試合でのみ停止となる。今週のオーストリア対チュニジア戦でハンドで一発退場したバイエルンのコンラッド・ライマーも本大会に出場できる。

しかし、今回の暴力行為による退場は致命的だ。FIFA懲戒委員会が処分を公式戦に拡大する可能性があり、レアオは出場停止となる恐れがある。 FIFAがこれを適用すれば、レアオは6月11日開幕のW杯でベンチを温めることになる。

例えば、キュラソーのFWユルゲン・ロカディアも5月末のスコットランド戦で暴力行為により退場し、6月14日のドイツ戦を欠場する恐れがあった。 その後、1試合の出場停止が確定し、ドイツ戦には出場可能となった。