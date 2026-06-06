0－0の前半アディショナルタイム、ポルトガルとチリの選手数名が乱闘し、ACミランの攻撃的MFとチリDFイバン・ロマン（アトレチコ・ミネイロ）がそれぞれ退場となった。
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W杯直前の親善試合が大混乱に。ポルトガルのスター選手が暴行で退場、厳しい処分が予想される。
2つの退場は、コーナーフラッグ付近での競り合いから始まった。チリの右サイドバック、フェリペ・ファウンデスはポルトガルのジョアン・カンセロとボールを争い、ボールを奪った。 ファウデンスが競り合ってボールをクリアした際、立ち上がる動作が荒々しく見えたため、カンセロは苛立ちを露わにした。
近くにいたレオとロマンも加わり、選手たちが集まって小競り合いになった。二人は何度も押し合い、最終的にポルトガル人選手がチリ人選手の顔を平手で払った。多くの選手が駆け寄ったが、数秒で収まった。
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親善試合でレッドカードを受けたラファエル・レアオ。W杯出場停止になるのか？
イタリア人の主審ルカ・ツッフェリは間を置き、もみ合いになったレアオとロマンの両選手にレッドカードを提示、早々に退場させた。クリスティアーノ・ロナウドが訴えたが効果はなかった。レアオは笑みを浮かべ、その場を去った。
チリ代表はすでに本大会出場権を逃しているが、レオはW杯を控える身だけに、この退場が痛手になる可能性がある。 親善試合の退場は通常、他の親善試合でのみ停止となる。今週のオーストリア対チュニジア戦でハンドで一発退場したバイエルンのコンラッド・ライマーも本大会に出場できる。
しかし、今回の暴力行為による退場は致命的だ。FIFA懲戒委員会が処分を公式戦に拡大する可能性があり、レアオは出場停止となる恐れがある。 FIFAがこれを適用すれば、レアオは6月11日開幕のW杯でベンチを温めることになる。
例えば、キュラソーのFWユルゲン・ロカディアも5月末のスコットランド戦で暴力行為により退場し、6月14日のドイツ戦を欠場する恐れがあった。 その後、1試合の出場停止が確定し、ドイツ戦には出場可能となった。
ラファエル・レアオがミラン退団へ。ガラタサライ移籍か？
レアオはFIFAが処分をナイジェリア戦のみにとどめ、6月17日のコンゴ民主共和国戦に間に合うことを期待している。グループリーグの他の相手はウズベキスタンとコロンビアだ。
なお、レアオにとって今年はW杯だけでなく移籍も控える特別な夏となる。彼は7年間在籍したミランを去る意向を表明し、「ミランで歴史を刻めたことを誇りに思うが、キャリアの新たな章を開きたい」とポルトガルのテレビ局「Sport TV」に語った。
ミランは移籍金が5000万ユーロ以上なら放出を容認する見込みで、本人はマンチェスター・ユナイテッドを希望。ガラタサライも関心を示しており、昨年はバイエルン・ミュンヘンとの噂もあった。なおバイエルンは、PSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリを獲得する方向で動いている。
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ラファエル・レアオは出るのか？ 2026年W杯ポルトガルのグループリーグ
日付
キックオフ（ドイツ時間）
試合
6月17日（水）
19時
ポルトガル vs. コンゴ民主共和国
6月23日（火）
19時
ポルトガル対ウズベキスタン
6月28日（日）
1:30
ポルトガル対コロンビア