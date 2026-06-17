W杯直前に逮捕された選手に不穏な疑惑。アイントラハト・フランクフルトの移籍失敗作は、長期の出場停止処分を受ける可能性も。

『The Athletic』は「事情に詳しい情報筋」の話として、ワヒ氏に対する捜査を伝えた。匿名の情報筋によると、5月17日のOGCニース対FCメス戦でワヒ氏が故意にイエローカードを受けた疑いがあるという。

マルセイユ検察庁の広報担当者は、リーグ1でプレーする23歳選手が一時拘束されたと認めたが、氏名は公表しなかった。 容疑は「組織的詐欺」「スポーツ汚職」「盗品受領」「資金洗浄」で、選手は取り調べ後に釈放された。捜査は継続中であり、彼はワールドカップのフランス代表には選ばれていない。

この試合ではリーグ運営団体LFPも不審な賭けを把握。ワヒがイエローカードを受けるという賭けもあった。現時点で起訴はされておらず、捜査は継続中だ。また、The Athleticによると、ワールドカップ出場予定の別な選手1名も試合操作の疑いで捜査を受けているという。