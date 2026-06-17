コートジボワール代表のエリエ・ワヒ選手が試合操作の疑いで捜査を受けている。米スポーツメディア『The Athletic』によると、ワヒ選手はワールドカップ開幕約2週間前にフランスで一時拘束された。23歳の彼は土曜、コートジボワール代表としてドイツと対戦する。
AFP
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W杯直前に逮捕された選手に不穏な疑惑。アイントラハト・フランクフルトの移籍失敗作は、長期の出場停止処分を受ける可能性も。
『The Athletic』は「事情に詳しい情報筋」の話として、ワヒ氏に対する捜査を伝えた。匿名の情報筋によると、5月17日のOGCニース対FCメス戦でワヒ氏が故意にイエローカードを受けた疑いがあるという。
マルセイユ検察庁の広報担当者は、リーグ1でプレーする23歳選手が一時拘束されたと認めたが、氏名は公表しなかった。 容疑は「組織的詐欺」「スポーツ汚職」「盗品受領」「資金洗浄」で、選手は取り調べ後に釈放された。捜査は継続中であり、彼はワールドカップのフランス代表には選ばれていない。
この試合ではリーグ運営団体LFPも不審な賭けを把握。ワヒがイエローカードを受けるという賭けもあった。現時点で起訴はされておらず、捜査は継続中だ。また、The Athleticによると、ワールドカップ出場予定の別な選手1名も試合操作の疑いで捜査を受けているという。
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エリー・ワヒはアイントラハト・フランクフルトで大きな移籍失敗となった。
ワヒはアイントラハト・フランクフルトと契約中だが、1月からOGCニースへレンタル移籍。ニースでは19試合9得点を記録し、SGEでの25試合8得点を上回った。
マルセイユから2600万ユーロの移籍金で加入したが、期待にまったく応えられず、ファンからブーイングを受けるなどして一時メンバーから外された。
さらに、賭博操作の疑いが事実と確定すれば長期の出場停止となり、夏に予定されていた移籍金での売却は困難になる。
2023年には、違法スポーツ賭博で10カ月間世界的に出場停止となったサンドロ・トナリの例がある。