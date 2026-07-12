「選手たちのパフォーマンスには満足していない。自分たちで試合を信じられないほど難しくしてしまった」と、試合後、明らかに疲れ切った様子のイングランド代表監督は語った。「結果は素晴らしい。 準決勝に進めたのは素晴らしいが、内容には満足していない。選手たちの献身性はあったが、ずさんなプレーと技術的なミス、スピード不足、一貫性の欠如で自らを追い込んだ。今日は運が味方したのだ！」

この批判に対し、試合の勝者となった選手からは「理解できない」という反応が返ってきた。ベリンガムは記者から「トゥヘル監督の率直な言葉が彼の高い要求を示し、チームをより良いパフォーマンスへ駆り立てると考えるか」と問われ、苛立った様子で反応した。