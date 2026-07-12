レアル・マドリードの中盤の選手は、ノルウェーとの延長戦で2得点を挙げ、「スリー・ライオンズ」を2-1の勝利に導いた。しかしドイツ代表監督の喜びは控えめだった。トゥヘル監督は試合終了直後、チームのパフォーマンスを率直に批判した。
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W杯準決勝進出で論争勃発！ 試合の勝者ジュード・ベリンガムがトーマス・トゥヘル監督の批判を否定。
「選手たちのパフォーマンスには満足していない。自分たちで試合を信じられないほど難しくしてしまった」と、試合後、明らかに疲れ切った様子のイングランド代表監督は語った。「結果は素晴らしい。 準決勝に進めたのは素晴らしいが、内容には満足していない。選手たちの献身性はあったが、ずさんなプレーと技術的なミス、スピード不足、一貫性の欠如で自らを追い込んだ。今日は運が味方したのだ！」
この批判に対し、試合の勝者となった選手からは「理解できない」という反応が返ってきた。ベリンガムは記者から「トゥヘル監督の率直な言葉が彼の高い要求を示し、チームをより良いパフォーマンスへ駆り立てると考えるか」と問われ、苛立った様子で反応した。
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ベリンガムはトゥヘル監督の批判にどう反応したのか？
「そうかもしれない。でも、彼はこうした状況でエルリング・ハーランド、オーデガード、ヌサ、ソルロートと対戦するのがどんなものか知らないのかもしれない。このチームと戦うのは簡単じゃない」とベリンガムは苛立ちをにじませ反論した。
彼はフロリダ州の環境に触れた。マイアミでの試合は気温31度、高湿度の中で行われた。
ベリンガム：「1000本のパスを出しても、必ず勝てるわけではない」
ベリンガムはさらに「前向きな環境作りに努めてきた。ベスト4に進出した今こそ、その姿勢を続けよう」と語った。
2得点を挙げた23歳は、チームメイトを称え、「1000本のパスだけでは勝てない。時には汚くても勝つ必要がある。今日、我々はそれをやった」と語った。
この結果、イングランドは準決勝で前回王者のアルゼンチンと対戦する。試合はドイツ時間来週水曜21時開始予定だ。
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