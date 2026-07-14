73分、マイケル・オリゼの試合はすでに終わりを告げていた。彼はうつむきながらサイドラインに向かってジョギングし、交代した。 この時点では、アーリントンでのW杯準決勝スペイン戦でフランスはゴール、アイデア、ドリブル、積極性など、オリゼがバイエルンや代表で示してきたすべてを必要としていた。フランスは0－2でリードを許し、試合終了までスコアは動かなかった。
翻訳者：
W杯準決勝の唯一の「ハイライト」はファウルだけ。アーリントンでマイケル・オリスのバロンドール獲得の夢は消えた。
キックオフ前、フランス攻撃陣対1失点のみのスペイン守備という対決が注目されていた。 スペインは期待通り粘り強い守備を見せたが、フランスは期待外れだった。原因はオリゼだけではない。 チーム同様、オリゼ自身も試合に馴染めず、0－2で決着するまでフランスのxGは0.07と低空飛行だった。
オリゼは10番の位置でスタートしたが、0－1となった後に右ウイングへ移動。このポジションは彼がバイエルンで2年間活躍した場所だが、この日は中盤でロドリやファビアン・ルイスに阻まれ、チャンスを作れなかった。サイドでもククレラに体を当てられ、封じ込まれた。 ドイツ代表の元DFマッツ・フンメルスはMagentaTVで「スペインは何をすべきか正確に理解している」と驚きを口にし、「彼らはあらゆる事態に備え、フランスからすべてを奪い取った」と語った。
- AFP
オリゼのスライディングタックルは「レッドカード寸前」だった
最も注目されたのは、オリゼがネガティブな形で目立った場面だった。14分、彼はロドリの足首を強く蹴り、スペイン人選手は捻挫した。「レッドカードが出てもおかしくない場面だった」とフンメルスは語った。オリゼは華麗なプレーを見せるどころか、スライディングタックルを仕掛けたが、成果はなかった。
後半もフランス代表、バイエルンのスターは0－2となるまで流れを変えられなかった。アイデア不足とカウンター不足が顕著で、オリゼの活躍はほとんど見られなかった。 この内容では、24歳にとってバロンドールの夢も遠のいた。本命の一人と目されていたが、CL準決勝でPSGに敗れ、W杯でもベスト4止まり。望みはほぼ消えた。
- Getty Images
大一番でマイケル・オリゼは期待外れだった。
「バロンドールは、いつも大一番や大会での活躍が評価される」と、バイエルンでオリセのチームメイトであるハリー・ケインは語った。ケイン自身も今シーズン好調で候補に挙げられている。 この見解は的を射ている。しかし、オリゼにとっては好ましくない。彼にとっての大一番はW杯準決勝だったが、その試合ではほとんど活躍できなかった。
「オリゼは世界一だ。他のどの選手よりもはるかに優れている。年末に彼がバロンドールを取らなければ、サッカー界に問題がある」と元フランス代表のウィリー・サニョールは今月初め『Sport Bild』で語っていた。 しかし火曜日の試合で彼は「世界一」のプレーを示せず、スペインが主導権を握った。フランスに残されたのは土曜日の3位決定戦だけ。オリゼは今年もトロフィーを逃しそうだ。
ワールドカップ準決勝スペイン戦でのマイケル・オリゼ：
分： 73 シュート数： 0 アシスト： 2 ボールタッチ数： 55 パス成功率（％）： 76 クロスは1本 1 ドリブル： 2 成功したドリブル： 0
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