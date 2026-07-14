キックオフ前、フランス攻撃陣対1失点のみのスペイン守備という対決が注目されていた。 スペインは期待通り粘り強い守備を見せたが、フランスは期待外れだった。原因はオリゼだけではない。 チーム同様、オリゼ自身も試合に馴染めず、0－2で決着するまでフランスのxGは0.07と低空飛行だった。

オリゼは10番の位置でスタートしたが、0－1となった後に右ウイングへ移動。このポジションは彼がバイエルンで2年間活躍した場所だが、この日は中盤でロドリやファビアン・ルイスに阻まれ、チャンスを作れなかった。サイドでもククレラに体を当てられ、封じ込まれた。 ドイツ代表の元DFマッツ・フンメルスはMagentaTVで「スペインは何をすべきか正確に理解している」と驚きを口にし、「彼らはあらゆる事態に備え、フランスからすべてを奪い取った」と語った。