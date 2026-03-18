W杯後にオーストリアを去るのか？ラルフ・ラングニックは劇的な復帰を検討しているようだ

ラングニックはブンデスリーガにおいて、すでにVfBシュトゥットガルト、ハノーファー96、FCシャルケ04、TSGホッフェンハイム、RBライプツィヒの指揮を執ってきた。 また、ライプツィヒでは2012年から2019年までスポーツディレクターを務め、その後1年間はレッドブル・グループのグローバル・スポーツ・ディレクターとして活動した。クラブ監督としての直近の職務はマンチェスター・ユナイテッドで、2021年12月から2022年5月まで指揮を執った。

その直後、ラングニックはオーストリアサッカー連盟（ÖFB）に移り、オーストリア代表監督に就任した。 彼はオーストリア代表を率いてUEFA欧州選手権2024に出場し、グループステージで好成績を収めてベスト16に進出したが、トルコ戦で1-2で敗れた。次の大きな成果は、グループ首位で2026年ワールドカップへの出場権を獲得したことであり、オーストリアにとって1998年以来となるワールドカップ出場となる。

アルゼンチン、アルジェリア、ヨルダンと同じグループに入ったオーストリアにとって、決勝トーナメント進出は最低限の目標だ。3月末には、ランニック率いるチームはガーナと韓国との親善試合を控えており、6月初旬にはチュニジアとのテストマッチも予定されている。オーストリア代表のワールドカップは、6月16日のヨルダンとの初戦から始まる。