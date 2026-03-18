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Oliver Maywurm

翻訳者：

W杯後にオーストリアを去るのか？ラルフ・ラングニックは劇的な復帰を検討しているようだ

ワールドカップで、ラルフ・ラングニックはオーストリア代表を率いて旋風を巻き起こすつもりだ。大会後の去就については、まだ未定だ。

オーストリア代表監督のラルフ・ラングニック氏は、ブンデスリーガへの復帰を検討しているようだ。これは『Sport Bild』紙の報道によるものである。

  • したがって、2026年のワールドカップ後に満了するオーストリアサッカー協会（ÖFB）監督としての契約を延長するのか、それとも新たな挑戦に挑むのかは、依然として全く不透明な状況だ。オーストリアサッカー協会からは契約延長のオファーが出ているものの、67歳のランニック氏は3月末に行われる代表戦が終わってから判断したいと考えているという。

    『Sport Bild』誌によると、クラブ監督としての新たな職務は、ランニックにとってはほぼあり得ないようだ。しかし、スポーツディレクターとして、ブンデスリーガへの復帰やプレミアリーグでの就任は、このドイツ人にとって真剣に検討されている選択肢であるという。ランニックが就任する可能性のあるクラブ名については、言及されていない。

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  • Ralf RangnickGetty Images

    ラルフ・ラングニックはオーストリアを率いて、2大会連続で主要大会に出場させた

    ラングニックはブンデスリーガにおいて、すでにVfBシュトゥットガルト、ハノーファー96、FCシャルケ04、TSGホッフェンハイム、RBライプツィヒの指揮を執ってきた。 また、ライプツィヒでは2012年から2019年までスポーツディレクターを務め、その後1年間はレッドブル・グループのグローバル・スポーツ・ディレクターとして活動した。クラブ監督としての直近の職務はマンチェスター・ユナイテッドで、2021年12月から2022年5月まで指揮を執った。

    その直後、ラングニックはオーストリアサッカー連盟（ÖFB）に移り、オーストリア代表監督に就任した。 彼はオーストリア代表を率いてUEFA欧州選手権2024に出場し、グループステージで好成績を収めてベスト16に進出したが、トルコ戦で1-2で敗れた。次の大きな成果は、グループ首位で2026年ワールドカップへの出場権を獲得したことであり、オーストリアにとって1998年以来となるワールドカップ出場となる。

    アルゼンチン、アルジェリア、ヨルダンと同じグループに入ったオーストリアにとって、決勝トーナメント進出は最低限の目標だ。3月末には、ランニック率いるチームはガーナと韓国との親善試合を控えており、6月初旬にはチュニジアとのテストマッチも予定されている。オーストリア代表のワールドカップは、6月16日のヨルダンとの初戦から始まる。

  • ラルフ・ラングニックの監督および役員としての経歴の概要


    期間

    機能

    クラブ

    1983年 - 1985年

    選手兼監督

    ヴィクトリア・バックナング

    1985年 - 1987年

    監督

    VfBシュトゥットガルトII

    1987年 - 1988年

    選手兼監督

    TSVリッポルツヴァイラー

    1988年 - 1990年

    監督

    SC コルブ

    1990年 - 1992年

    監督

    VfBシュトゥットガルト U19

    1992年 - 1994年

    スポーツコーディネーター

    VfBシュトゥットガルト ユース

    1995年7月 - 1996年12月

    コーチ

    SSVロイトリンゲン

    1997年1月 - 1999年3月

    監督

    SSVウルム

    1999年5月 - 2001年2月

    監督

    VfBシュトゥットガルト

    2001年7月 - 2004年3月

    監督

    ハノーファー96

    2004年9月 - 2005年12月

    監督

    FCシャルケ04

    2006年7月 - 2011年1月

    監督

    TSGホッフェンハイム

    2011年3月 - 9月

    監督

    FCシャルケ04

    2012年 - 2015年

    スポーツディレクター

    RBザルツブルク

    2012年 - 2019年

    スポーツディレクター

    RBライプツィヒ

    2015年 - 2016年

    監督

    RBライプツィヒ

    2018年 - 2019年

    監督

    RBライプツィヒ

    2019年 - 2020年

    グローバル・スポーツ・ディレクター

    RBライプツィヒ / RBニューヨーク / RBブラガンティーノ

    2021年7月 - 11月

    プロサッカー部門代表

    ロク・モスクワ

    2021年12月 - 2022年5月

    監督

    マンチェスター・ユナイテッド

    2022年6月～

    監督

    オーストリア


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