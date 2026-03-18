オーストリア代表監督のラルフ・ラングニック氏は、ブンデスリーガへの復帰を検討しているようだ。これは『Sport Bild』紙の報道によるものである。
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W杯後にオーストリアを去るのか？ラルフ・ラングニックは劇的な復帰を検討しているようだ
したがって、2026年のワールドカップ後に満了するオーストリアサッカー協会（ÖFB）監督としての契約を延長するのか、それとも新たな挑戦に挑むのかは、依然として全く不透明な状況だ。オーストリアサッカー協会からは契約延長のオファーが出ているものの、67歳のランニック氏は3月末に行われる代表戦が終わってから判断したいと考えているという。
『Sport Bild』誌によると、クラブ監督としての新たな職務は、ランニックにとってはほぼあり得ないようだ。しかし、スポーツディレクターとして、ブンデスリーガへの復帰やプレミアリーグでの就任は、このドイツ人にとって真剣に検討されている選択肢であるという。ランニックが就任する可能性のあるクラブ名については、言及されていない。
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ラルフ・ラングニックはオーストリアを率いて、2大会連続で主要大会に出場させた
ラングニックはブンデスリーガにおいて、すでにVfBシュトゥットガルト、ハノーファー96、FCシャルケ04、TSGホッフェンハイム、RBライプツィヒの指揮を執ってきた。 また、ライプツィヒでは2012年から2019年までスポーツディレクターを務め、その後1年間はレッドブル・グループのグローバル・スポーツ・ディレクターとして活動した。クラブ監督としての直近の職務はマンチェスター・ユナイテッドで、2021年12月から2022年5月まで指揮を執った。
その直後、ラングニックはオーストリアサッカー連盟（ÖFB）に移り、オーストリア代表監督に就任した。 彼はオーストリア代表を率いてUEFA欧州選手権2024に出場し、グループステージで好成績を収めてベスト16に進出したが、トルコ戦で1-2で敗れた。次の大きな成果は、グループ首位で2026年ワールドカップへの出場権を獲得したことであり、オーストリアにとって1998年以来となるワールドカップ出場となる。
アルゼンチン、アルジェリア、ヨルダンと同じグループに入ったオーストリアにとって、決勝トーナメント進出は最低限の目標だ。3月末には、ランニック率いるチームはガーナと韓国との親善試合を控えており、6月初旬にはチュニジアとのテストマッチも予定されている。オーストリア代表のワールドカップは、6月16日のヨルダンとの初戦から始まる。
ラルフ・ラングニックの監督および役員としての経歴の概要
期間
機能
クラブ
1983年 - 1985年
選手兼監督
ヴィクトリア・バックナング
1985年 - 1987年
監督
VfBシュトゥットガルトII
1987年 - 1988年
選手兼監督
TSVリッポルツヴァイラー
1988年 - 1990年
監督
SC コルブ
1990年 - 1992年
監督
VfBシュトゥットガルト U19
1992年 - 1994年
スポーツコーディネーター
VfBシュトゥットガルト ユース
1995年7月 - 1996年12月
コーチ
SSVロイトリンゲン
1997年1月 - 1999年3月
監督
SSVウルム
1999年5月 - 2001年2月
監督
VfBシュトゥットガルト
2001年7月 - 2004年3月
監督
ハノーファー96
2004年9月 - 2005年12月
監督
FCシャルケ04
2006年7月 - 2011年1月
監督
TSGホッフェンハイム
2011年3月 - 9月
監督
FCシャルケ04
2012年 - 2015年
スポーツディレクター
RBザルツブルク
2012年 - 2019年
スポーツディレクター
RBライプツィヒ
2015年 - 2016年
監督
RBライプツィヒ
2018年 - 2019年
監督
RBライプツィヒ
2019年 - 2020年
グローバル・スポーツ・ディレクター
RBライプツィヒ / RBニューヨーク / RBブラガンティーノ
2021年7月 - 11月
プロサッカー部門代表
ロク・モスクワ
2021年12月 - 2022年5月
監督
マンチェスター・ユナイテッド
2022年6月～
監督
オーストリア