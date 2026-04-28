記事によると、ドイツの最多優勝クラブはストライカーとその家族から前向きな反応を得た。彼の代理人は弟チャーリーと父パットだ。バイエルンが今後もケインとの協力を望んでいるのは周知の事実で、元会長ルンメニゲも再確認した。

「彼には契約解除条項があったが、発動しなかった。これはミュンヘンに残る意思を示すものだ。 「シーズン終了後に運営責任者が彼と話し合い、契約延長を目指す」と強調した。

チャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦のためパリへ遠征した際、スポーツディレクターのマックス・エベルも「カッレの言葉はクラブの公式見解だ。ハリーとも共有している。ワールドカップ前に話し合い、新たな契約を築きたい」と語った。