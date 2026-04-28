スカイによると、このイングランド人監督の新しい作業文書は、6月11日のワールドカップ開幕前にまとまる見込みだ。
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W杯前に重大決断か？バイエルン、ケイン獲得へ本腰
記事によると、ドイツの最多優勝クラブはストライカーとその家族から前向きな反応を得た。彼の代理人は弟チャーリーと父パットだ。バイエルンが今後もケインとの協力を望んでいるのは周知の事実で、元会長ルンメニゲも再確認した。
「彼には契約解除条項があったが、発動しなかった。これはミュンヘンに残る意思を示すものだ。 「シーズン終了後に運営責任者が彼と話し合い、契約延長を目指す」と強調した。
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦のためパリへ遠征した際、スポーツディレクターのマックス・エベルも「カッレの言葉はクラブの公式見解だ。ハリーとも共有している。ワールドカップ前に話し合い、新たな契約を築きたい」と語った。
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バイエルン・ミュンヘンに加入したハリー・ケイン：「プレーメーカー型ストライカーへの変貌」
ケインは2023年夏、報道では1億ユーロの移籍金でトッテナムからバイエルンへ。加入後141試合で138得点を挙げている。 イングランド代表主将でもある彼は、もはやバイエルンにとってストライカーの枠を超えた存在だ。ルンメニゲは、ヴィンセント・コンパニー監督の下で32歳のケインが「プレーメーカー型フォワード」へと変貌し、FCB戦術で不可欠だと強調した。
契約は2027年までで、延長合意がなければ来年1月から他クラブとフリー移籍の交渉が可能になる。ケインは最近もミュンヘンでの生活に満足していると語っている。
この発言で、かねてから噂されたプレミアリーグ復帰の可能性は当面消えた。理由は、ケインがアラン・シアラーの得点記録を更新できるからだ。
プレミアリーグに復帰するハリー・ケインが、偉大な記録を塗り替えるかもしれない。
シェアーはイングランド得点ランキングで260ゴールをマークし首位。ケインは古巣トッテナムでの活躍で47ゴール差に迫っている。昨年末、シェアーを含む関係者はケインの復帰の可能性に言及した。
「ハリーを知っているからこそ、彼が私の記録を狙っていることは分かっている」とシェアー。ただ、55歳の彼は「彼の状況やドイツに残るかどうかは分からない。でも、あと2、3年はあそこでプレーさせておこう！」とも語った。
一方、ケインは少し前にバイエルンへの忠誠を表明しつつ、将来について含みを持たせた。 「移籍した当時なら、いつか戻ると答えていただろう。だが2年がたち、状況は少し変わった。二度と戻らないとは言わない。今はバイエルンに全身全霊を捧げている」
ハリー・ケイン：今シーズンの成績とデータ
ゲーム 45 ゴール 53 アシスト 6 出場時間 3,555分