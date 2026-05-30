ウンダフは、カップ戦決勝進出チームのスタッフに、VfBに長く残留したいと早くから伝えていた。クラブでも街でも家族と快適に過ごしているという。しかし、彼の活躍に海外や資金力のあるクラブも注目し始めている。

シュトゥットガルトのユニフォームを着て活躍したウンダフは、2024年にブライトンから約2700万ユーロで完全移籍。公式戦45試合で25得点14アシストをマークし、チームの成功に大きく貢献した。

しかしドイツ代表では、ユリアン・ナーゲルスマン監督の下、当面はW杯での「切り札」役が想定されている。 最前線はカイ・ハヴェルツが確保すると見られるが、ウンダフには日曜夜、フィンランド戦で先発し存在を示すチャンスが訪れる。ハヴェルツは同日、アーセナルでPSGとのCL決勝に臨むため代表を欠場する。