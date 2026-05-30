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Falko Blöding

翻訳者：

W杯出発前：VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフの去就が決定したようだ。

ブンデスリーガ
デニス・ウンダフ
シュトゥットガルト

ドイツ代表デニズ・ウンダフが、VfBシュトゥットガルトとの契約延長目前と複数メディアが報じている。

『Sky』『Bild』によると、得点王ウンダフとシュトゥットガルトは、現在の契約期間満了後も契約を延長することで合意した。ドイツ代表がワールドカップへ出発する前に、彼は2029年まで有効な新契約に署名する見込みだ。

  • 新契約には2030年までの延長オプションが含まれ、出場時間に連動する。ウンダフは今後、年俸600万ユーロを得る見込みで、現在は450万ユーロ。契約延長で300万ユーロのサインボーナスも支払われると報じられ、総額はクラブ史上最高水準となる。

    W杯前に合意し、ウンダフの希望は叶った。Bild紙によると、彼はVfBに最後通告し、火曜日までの合意を目指していた。W杯出発までに合意できなければ交渉は「当面凍結」されるはずだった。 2027年以降の延長は白紙となり、VfBは移籍金なしでウンダフを失うリスクがあった。

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  • VfB Stuttgart v Sport-Club Freiburg - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    デニズ・ウンダヴは2024年からVfBシュトゥットガルトでプレーしている

    ウンダフは、カップ戦決勝進出チームのスタッフに、VfBに長く残留したいと早くから伝えていた。クラブでも街でも家族と快適に過ごしているという。しかし、彼の活躍に海外や資金力のあるクラブも注目し始めている。

    シュトゥットガルトのユニフォームを着て活躍したウンダフは、2024年にブライトンから約2700万ユーロで完全移籍。公式戦45試合で25得点14アシストをマークし、チームの成功に大きく貢献した。

    しかしドイツ代表では、ユリアン・ナーゲルスマン監督の下、当面はW杯での「切り札」役が想定されている。 最前線はカイ・ハヴェルツが確保すると見られるが、ウンダフには日曜夜、フィンランド戦で先発し存在を示すチャンスが訪れる。ハヴェルツは同日、アーセナルでPSGとのCL決勝に臨むため代表を欠場する。

  • VfBシュトゥットガルトにおけるデニズ・ウンダヴの成績データ

    出場ゴールアシストイエローカード
    116573018