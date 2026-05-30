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W杯出発前：VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフの去就が決定したようだ。
新契約には2030年までの延長オプションが含まれ、出場時間に連動する。ウンダフは今後、年俸600万ユーロを得る見込みで、現在は450万ユーロ。契約延長で300万ユーロのサインボーナスも支払われると報じられ、総額はクラブ史上最高水準となる。
W杯前に合意し、ウンダフの希望は叶った。Bild紙によると、彼はVfBに最後通告し、火曜日までの合意を目指していた。W杯出発までに合意できなければ交渉は「当面凍結」されるはずだった。 2027年以降の延長は白紙となり、VfBは移籍金なしでウンダフを失うリスクがあった。
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デニズ・ウンダヴは2024年からVfBシュトゥットガルトでプレーしている
ウンダフは、カップ戦決勝進出チームのスタッフに、VfBに長く残留したいと早くから伝えていた。クラブでも街でも家族と快適に過ごしているという。しかし、彼の活躍に海外や資金力のあるクラブも注目し始めている。
シュトゥットガルトのユニフォームを着て活躍したウンダフは、2024年にブライトンから約2700万ユーロで完全移籍。公式戦45試合で25得点14アシストをマークし、チームの成功に大きく貢献した。
しかしドイツ代表では、ユリアン・ナーゲルスマン監督の下、当面はW杯での「切り札」役が想定されている。 最前線はカイ・ハヴェルツが確保すると見られるが、ウンダフには日曜夜、フィンランド戦で先発し存在を示すチャンスが訪れる。ハヴェルツは同日、アーセナルでPSGとのCL決勝に臨むため代表を欠場する。
VfBシュトゥットガルトにおけるデニズ・ウンダヴの成績データ
出場 ゴール アシスト イエローカード 116 57 30 18