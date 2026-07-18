報道によると、ワトキンスの所属クラブは2028年まで契約が残っているため、移籍金は4000万ユーロ超、3年契約の給与約3000万ユーロも必要だ。

現在、米国・カナダ・メキシコで開催中のW杯に出場中のワトキンスは、土曜の3位決定戦でイングランド代表としてフランスと対戦する。グループリーグのパナマ戦（2-0）で6分間出場しただけだ。