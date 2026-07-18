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England Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Andreas Koenigl

翻訳者：

W杯出場はわずか6分！トルコの強豪がイングランド代表控えに3000万ユーロの契約を提示か。

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オリー・ワトキンス

ワールドカップでわずか6分しかプレーしていないオリー・ワトキンスだが、フェネルバフチェはアストン・ヴィラのFWに7000万ユーロのオファーを検討している。

フェネルバフチェは新シーズンに向け補強を続け、『サバ・スポル』によると、アストン・ヴィラのイングランド代表FWオリー・ワトキンスにも興味を示している。しかし、この30歳を獲得するには多額の資金が必要だ。

  • 報道によると、ワトキンスの所属クラブは2028年まで契約が残っているため、移籍金は4000万ユーロ超、3年契約の給与約3000万ユーロも必要だ。

    現在、米国・カナダ・メキシコで開催中のW杯に出場中のワトキンスは、土曜の3位決定戦でイングランド代表としてフランスと対戦する。グループリーグのパナマ戦（2-0）で6分間出場しただけだ。

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  • フェネルバフチェが戦力強化：グリーンウッドに続き、ワトキンスも加入か？

    ワトキンスは昨季、アストン・ヴィラでEL制覇。公式戦55試合で21ゴール5アシストをマークした。

    フェネルバフチェにとっては、マルセイユから3900万ユーロで加入したメイソン・グリーンウッドに続く今夏2人目のイングランド人補強となる。クラブはすでにシディキ・シェリフ、ヴェダト・ムリキ、ネイサン・アケの獲得も完了している。

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