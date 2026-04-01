『ビルト』紙の報道によると、ボルシア・ドルトムントに所属する25歳のMFは、当初の懸念よりも深刻な怪我を負ったようだ。報道によれば、この怪我は膝の外側靭帯の断裂であるという。
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W杯出場が危ぶまれる？BVBのスター選手フェリックス・ンメチャの負傷に関する新たな詳細が明らかになる
とはいえ、ボルシア・ドルトムント側は保守的な治療法を選択したため、手術は行われない見込みだ。それでもネメチャは数週間チームを離れることになり、今シーズンの最終戦となる5月の試合直前に復帰する見通しだ。
これにより、25歳の彼はワールドカップの代表選考に間に合うように回復することになる。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、5月31日のフィンランド戦および6月6日のアメリカ戦に先立ち、5月12日に代表メンバーを発表する予定だ。
しかし、ナゲルスマン監督が月曜日のガーナ戦（2-1で勝利）の試合後にすでに明言したように、代表入りは決して確実ではない。「彼がワールドカップに出場できないリスクは間違いなくある」と、同監督はそこで説明した。 「治癒した後でも、早期の復帰は保証されていない」とナゲルスマン監督は続けた。「それでも、痛みがなくなるか、あるいは痛みに耐えられるかは依然として保証されていない。これは決して軽くない怪我だ。」
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NmechaはBVBにおいて欠かせない主力選手だ
ンメチャは、5月21日にドルトムントがHSVに3-2で勝利した試合で負傷した。この試合で、このMFはアディショナルタイムになってようやくピッチを退き、その後BVBは膝の外側靭帯の損傷であることを最終的に確認した。ンメチャは「数週間」欠場することになるが、具体的な復帰時期は明らかにされていない。
今シーズンの活躍により、ンメチャはドルトムントにおいて欠かせない主力選手となっており、ドイツ代表でも重要な役割を担う可能性が高いと見られている。
ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスも、この25歳の選手を最近絶賛していた。「フェリックス・ンメチャがこのまま成長を続け、怪我に悩まされなければ、彼はドルトムントの要となるだけでなく、代表チームにおいても、新しいポジションに移ったことでもはやその役割を担えなくなったキミッヒに代わって、チームのペースメーカーとなることができるだろう」
BVB - 試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時
試合
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15:30
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）