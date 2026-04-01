W杯出場が危ぶまれる？BVBのスター選手フェリックス・ンメチャの負傷に関する新たな詳細が明らかになる

とはいえ、ボルシア・ドルトムント側は保守的な治療法を選択したため、手術は行われない見込みだ。それでもネメチャは数週間チームを離れることになり、今シーズンの最終戦となる5月の試合直前に復帰する見通しだ。

これにより、25歳の彼はワールドカップの代表選考に間に合うように回復することになる。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、5月31日のフィンランド戦および6月6日のアメリカ戦に先立ち、5月12日に代表メンバーを発表する予定だ。

しかし、ナゲルスマン監督が月曜日のガーナ戦（2-1で勝利）の試合後にすでに明言したように、代表入りは決して確実ではない。「彼がワールドカップに出場できないリスクは間違いなくある」と、同監督はそこで説明した。 「治癒した後でも、早期の復帰は保証されていない」とナゲルスマン監督は続けた。「それでも、痛みがなくなるか、あるいは痛みに耐えられるかは依然として保証されていない。これは決して軽くない怪我だ。」