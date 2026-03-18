バイエルン・ミュンヘンの超有望株、レナート・カールは、ドイツ代表への初招集を喜んでいることだろう。
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W杯代表入りの兆し？ユリアン・ナーゲルスマン監督が、ブンデスリーガの超新星をDFB代表メンバーに初招集か
ドイツ紙『Bild』の報道によると、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、スイス（3月27日）およびガーナ（3月30日）との2試合の親善試合に向け、この18歳の選手を初めて代表メンバーに招集する見込みだ。 ナゲルスマン監督は、2026年ワールドカップに向けた最終調整段階に入る前の最後の2試合に向けた招集メンバーを、3月19日（木）午後2時に発表する予定だ。
ここ数週間、あるいは数ヶ月にわたり、カールスの招集を求める声が各方面から上がっていた。例えば、ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、この才能豊かな攻撃的選手を必ずワールドカップに連れて行くべきだと主張していた。「彼は、短時間で試合に大きな影響を与えられる選手だから、連れて行かなければならない。 [...] 彼の特別な能力を考えると、ワールドカップに連れて行かなければならない」と、マテウスは1月中旬にスカイで語っていた。
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レナート・カールは、つい先月の11月にドイツU-21代表でデビューを果たしたばかりだった
カールは昨夏、バイエルンでトップチームに昇格し、今シーズンのブンデスリーガで注目の新星の一人となった。特に秋には、この若手が度重なる活躍を見せ、当時からすでにA代表初招集を求める声が上がっていた。
しかし11月、ナゲルスマン監督は彼をA代表に招集せず、代わりに当時まだ17歳だったカールをU-21代表に初招集し、そこで彼は即座にその実力を証明した。U-21欧州選手権予選のマルタ戦（6-0）でのデビュー戦でカールは2ゴールを決め、数日後にはジョージア戦（2-0）でドイツU-21代表に先制点をもたらした。
長期間の怪我から年明け頃に復帰したジャマル・ムシアラ以来、カールのバイエルンでの出場時間は多少減少した。それでもこの左利きの選手は引き続き定期的に起用されており、今シーズンは32試合で計7ゴール、5アシストを記録している。
レナート・カールのW杯出場の可能性が高まっている
3月の国際親善試合の招集により、カールが米国、メキシコ、カナダで開催されるW杯に出場する可能性が高まった。何しろ、ナゲルスマン監督は3月初旬の『キッカー』誌のインタビューで、スイスおよびガーナとの対戦に向けた招集メンバーはW杯の代表メンバーと「すでに非常に似ている」と強調していたからだ。 「もちろんその後も変更の可能性はあるが、基本的には3月の代表メンバーとW杯のメンバーは同質であるというのが基本方針だ」とナゲルスマン監督は語っていた。
カールは3月27日、バーゼルで行われるスイス代表（ワールドカップ出場国）とのアウェイ戦で代表デビューを果たす可能性がある。その3日後、ドイツ代表はシュトゥットガルトで、元ブンデスリーガ選手のオットー・アドが指揮を執り、同じくワールドカップ出場を決めたガーナ代表と対戦する。
大会開幕直前の5月31日にはフィンランド、6月6日には共催国のアメリカと親善試合を行う予定で、ドイツ代表のワールドカップは6月14日のグループリーグ初戦、キュラソー戦から始まる。グループリーグのその他の対戦相手は、6月20日のコートジボワール、6月25日のエクアドルだ。
ドイツ代表の今後の試合
日付
コンテスト
試合
3月27日（金）20時45分
親善試合
スイス対ドイツ
3月30日（月）20時45分
親善試合
ドイツ対ガーナ
5月31日（日）20時45分
親善試合
ドイツ対フィンランド
6月6日（土）20時30分
親善試合
アメリカ対ドイツ
6月14日（日）19:00
2026年ワールドカップ
ドイツ対キュラソー
6月20日（土）22時
2026年ワールドカップ
ドイツ対コートジボワール
6月25日（木）22時
2026年ワールドカップ
ドイツ対エクアドル