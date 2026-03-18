W杯代表入りの兆し？ユリアン・ナーゲルスマン監督が、ブンデスリーガの超新星をDFB代表メンバーに初招集か

カールは昨夏、バイエルンでトップチームに昇格し、今シーズンのブンデスリーガで注目の新星の一人となった。特に秋には、この若手が度重なる活躍を見せ、当時からすでにA代表初招集を求める声が上がっていた。

しかし11月、ナゲルスマン監督は彼をA代表に招集せず、代わりに当時まだ17歳だったカールをU-21代表に初招集し、そこで彼は即座にその実力を証明した。U-21欧州選手権予選のマルタ戦（6-0）でのデビュー戦でカールは2ゴールを決め、数日後にはジョージア戦（2-0）でドイツU-21代表に先制点をもたらした。

長期間の怪我から年明け頃に復帰したジャマル・ムシアラ以来、カールのバイエルンでの出場時間は多少減少した。それでもこの左利きの選手は引き続き定期的に起用されており、今シーズンは32試合で計7ゴール、5アシストを記録している。