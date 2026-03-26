イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフで行われるウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の行方も気になるところだ。リノ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にとって、この夜は波乱万丈の夜となるだろう。3月31日（火）、彼らは6月10日から7月19日にかけてアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ予選の最終戦に向け、ジェコ率いるボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。 アズーリは北アイルランドを破り、ボスニアはウェールズをPK戦で下した。89分にエディン・ジェコが1-1の同点ゴールを決め（先制点は元マンチェスター・ユナイテッドのジェームズによるもの）、試合は延長戦を経てPK戦へと突入した。 PK戦では、ザルツブルクの2007年生まれ、ケリム・アラジベゴビッチのゴールが決定的となった。
翻訳者：
W杯予選、ボスニアがPK戦でウェールズを下す：デジョコがイタリアの対戦相手となる
ゴールとハイライト
86分 - ジェコが同点ゴールを決める。シャルケのFWは、飛び出しを失敗した相手GKより先にボールに反応した。
ダブルピボット：2人のミッドフィールダー（イーサン・アンパドゥの完全復帰を待つ間、多くの場合ジョーダン・ジェームズとジョシュ・シーハン）がディフェンスの前でプレーを組み立てる。
攻撃的ミッドフィルダー：ブレナン・ジョンソン、ハリー・ウィルソン（多くの場合中央でプレー）、ダニエル・ジェームズ（またはソルバ・トーマス）といった、スピードとテクニックを兼ね備えた3人の選手が、唯一のトップをバックアップする。
FAW +3
戦術のバリエーション
59分 - ウェールズが2点目を狙うも、ジェームズのシュートが相手選手のディフレクションでクロスバーを叩く。
51分 - ウェールズが先制：タヒロヴィッチが意図せずダニエル・ジェームズにパスを出し、ジェームズがロングシュートを放つ。相手GKは滑ってしまい、為す術もなかった。
45分 - ハーフタイム：前半唯一のチャンスは、22分にウィルソンが放ったポスト直撃だった。
22分 - ウェールズ、先制目前：ウィルソンの左足カーブシュートがポストを直撃。
20分 - 盛り上がりに欠ける試合。ホームチームはボール支配率を保っているが、相手の守備を崩すことはできていない。
試合結果
ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ 4-3（PK戦）（延長戦終了時 1-1）
得点者：51分 ジェームズ（ウェールズ）、86分 ジェコ（ボスニア）。
PK戦の結果：デミロヴィッチ（B）セーブ、ウィルソン（G）ゴール、タバコヴィッチ（B）ゴール、ハリス（G）ゴール、ジョンソン（G）外、ハジアメトヴィッチ（B）ゴール、ウィリアムズ（G）セーブ、アラジュベゴヴィッチ（B）ゴール。
ウェールズ（4-1-4-1）：ダーロウ；ウィリアムズ、ローラー、ロドン、ダシルバ；アンパドゥ；D・ジェームズ（84分よりトーマス）、ウィルソン、J・ジェームズ（56分よりカレン）、ジョンソン；ブルックス（74分よりハリス）。監督：ベラミー。
ボスニア（3-4-1-2）：ヴァシル；デディッチ（112分ギゴヴィッチ）、ムハレモヴィッチ、コラシナツ（62分アライベゴヴィッチ）；バイラクタレヴィッチ、スニッチ（78分タバコヴィッチ）、タヒロヴィッチ（62分バシッチ）、メミッチ（74分ブルニッチ）； アライベゴヴィッチ；ジェコ（91分 ハジアメトヴィッチ）、タバコヴィッチ。監督：バルバレズ。
主審：コヴァチ。
警告：メミッチ、デミロヴィッチ、コラシナツ（B）。