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Yildiz TurchiaGetty Images
Francesco Guerrieri

翻訳者：

W杯予選、トルコ対ルーマニア ライブ中継：ユルドゥズとチャルハノールがピッチに立つ

FIFA Club World Cup Qualification

イタリア対北アイルランド、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナだけでなく、今日の欧州ワールドカップ予選では、他にも6試合が行われる

イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の展開にも耳を傾けている。 今夜は、6月10日から7月19日まで開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前夜戦が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦する。これら2試合に加え、さらに6試合が予定されている。18時から開幕するのはトルコ対ルーマニア戦。ハカン・チャルハノールとケナン・イルディズがワールドカップ出場権をかけて戦う。 その他の試合はすべて20時45分キックオフとなる。チェコ対アイルランド、デンマーク対マケドニア、ポーランド対アルバニア、スロバキア対コソボ、そしてウクライナ対スウェーデンだ。


  • トルコ対ルーマニア 0-0

    トルコ対ルーマニア 0-0


    トルコ (4-2-3-1): チャキル; ムルドゥル、アカイディン、バルダクチ、カディオグル; ユクセク、チャルハノグル; イルマズ、ギュレル、イルディズ; アクトゥルチョグル。監督: モンテッラ。

    ルーマニア（4-3-3）：ラドゥ；ラティウ、ドラグシン、ブルカ、バンク；マリン、ハジ、ドラゴミル；マン、ビルリゲア、ミハイラ。監督：ルチェスク。

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  • チェコ共和国対アイルランド 0-0

    チェコ共和国対アイルランド 0-0


    チェコ：近日公開

    アイルランド：近日公開


  • デンマーク対マケドニア 0-0

    デンマーク対マケドニア 0-0


    デンマーク：近日公開

    マケドニア：近日公開

  • ポーランド対アルバニア 0-0

    ポーランド対アルバニア 0-0


    ポーランド：近日公開

    アルバニア：近日公開

  • スロバキア対コソボ 0-0

    スロバキア対コソボ 0-0


    スロバキア：近日公開

    コソボ：近日公開


  • ウクライナ対スウェーデン

    ウクライナ対スウェーデン 0-0


    ウクライナ：近日公開

    スウェーデン：近日公開