イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の展開にも耳を傾けている。 今夜は、6月10日から7月19日まで開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前夜戦が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦する。これら2試合に加え、さらに6試合が予定されている。18時から開幕するのはトルコ対ルーマニア戦。ハカン・チャルハノールとケナン・イルディズがワールドカップ出場権をかけて戦う。 その他の試合はすべて20時45分キックオフとなる。チェコ対アイルランド、デンマーク対マケドニア、ポーランド対アルバニア、スロバキア対コソボ、そしてウクライナ対スウェーデンだ。



