イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフでのウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の展開にも耳を傾けている。 今夜は、6月10日から7月19日まで開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前夜戦が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコが対戦する。これら2試合に加え、さらに6試合が予定されている。18時から開幕するのはトルコ対ルーマニア戦。ハカン・チャルハノールとケナン・イルディズがワールドカップ出場権をかけて戦う。 その他の試合はすべて20時45分キックオフとなる。チェコ対アイルランド、デンマーク対マケドニア、ポーランド対アルバニア、スロバキア対コソボ、そしてウクライナ対スウェーデンだ。
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W杯予選、トルコ対ルーマニア ライブ中継：ユルドゥズとチャルハノールがピッチに立つ
トルコ対ルーマニア 0-0
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トルコ (4-2-3-1): チャキル; ムルドゥル、アカイディン、バルダクチ、カディオグル; ユクセク、チャルハノグル; イルマズ、ギュレル、イルディズ; アクトゥルチョグル。監督: モンテッラ。
ルーマニア（4-3-3）：ラドゥ；ラティウ、ドラグシン、ブルカ、バンク；マリン、ハジ、ドラゴミル；マン、ビルリゲア、ミハイラ。監督：ルチェスク。
チェコ共和国対アイルランド 0-0
チェコ共和国対アイルランド 0-0
チェコ：近日公開
アイルランド：近日公開
デンマーク対マケドニア 0-0
デンマーク対マケドニア 0-0
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ポーランド対アルバニア 0-0
ポーランド対アルバニア 0-0
ポーランド：近日公開
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スロバキア対コソボ 0-0
スロバキア対コソボ 0-0
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ウクライナ対スウェーデン
ウクライナ対スウェーデン 0-0
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