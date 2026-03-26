イタリア対北アイルランド戦に注目が集まる中、カーディフで行われるウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の行方も気になるところだ。今夜、6月10日から7月19日にかけて開催されるワールドカップ欧州予選の最終節前となる試合が、アメリカ、カナダ、メキシコの間で行われる。 ガットゥーゾ監督率いるチームが、3月31日（火）にベルガモで行われる北アイルランド戦を勝ち抜けば、今夜20時45分に行われるウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と対戦することになる。したがって、カーディフでの一戦はアズーリにとっても間接的に重要な意味を持つが、今はまず目の前の難関を乗り越えることに集中しなければならない。