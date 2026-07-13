複数メディアによると、PSGは32歳選手と口頭合意。所属クラブのアストン・ヴィラには、1000万ユーロ未満の契約解除条項を行使すると通知した。ディニェは、レギュラーのポルトガル人選手ヌノ・メンデスの代役として起用されることに同意している。
AFP
翻訳者：
W杯フランス代表のレギュラーを控えに：PSGが格安移籍を狙う
ディニェにとって、この移籍は13年ぶりの古巣復帰となる。2013年夏、PSGは育成クラブOSCリールから彼を1500万ユーロで獲得。首都で2度リーグ制覇したあと、ASローマへ1シーズンレンタルし、FCバルセロナへ移籍した。
3年半でリーグ1回、コパ・デル・レイ2回のタイトルを獲得し、イングランドへ。エヴァートンFCを経て2022年にアストン・ヴィラへ加入し、今年はUEFAヨーロッパリーグを制した。
- Getty Images Sport
ラモスがパリを去る――次はバルセロナのフェラン・トーレスが加入するのか？
現在、ディニェはフランス代表として米国・メキシコ・カナダで開催中のW杯に出場中。6試合中4試合にフル出場し、ノックアウトステージ3試合では無失点。火曜の準決勝ではムバッペ、オリゼとともに欧州王者スペインと対戦する。
センターフォワードのゴンサロ・ラモスがACミランへ7400万ユーロで移籍した件を除けば、過去2年のチャンピオンズリーグ優勝チームであるPSGでは大きな移籍の動きはない。ただ、バルセロナのフォワード、フェラン・トーレスがディニェとともにPSGへ移籍すると噂されている。
ルーカス・ディニ：経歴と主な統計データ
チーム
試合
ゴール
アシスト
アストン・ヴィラ
182
4
24
エバートンFC
127
6
20
FCバルセロナ
46
2
3
ASローマ
42
3
4
パリ・サンジェルマン
44
-
5
OSCリール
62
3
3
フランス
62
-
11
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