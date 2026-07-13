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W杯フランス代表のレギュラーを控えに：PSGが格安移籍を狙う

リーグ・アン
移籍情報
パリ・サンジェルマン
パリFC 対 パリ・サンジェルマン

過去2年のチャンピオンズリーグ優勝チームが、左サイドバックのルーカス・ディニェの獲得に動いている。

複数メディアによると、PSGは32歳選手と口頭合意。所属クラブのアストン・ヴィラには、1000万ユーロ未満の契約解除条項を行使すると通知した。ディニェは、レギュラーのポルトガル人選手ヌノ・メンデスの代役として起用されることに同意している。

  • ディニェにとって、この移籍は13年ぶりの古巣復帰となる。2013年夏、PSGは育成クラブOSCリールから彼を1500万ユーロで獲得。首都で2度リーグ制覇したあと、ASローマへ1シーズンレンタルし、FCバルセロナへ移籍した。

    3年半でリーグ1回、コパ・デル・レイ2回のタイトルを獲得し、イングランドへ。エヴァートンFCを経て2022年にアストン・ヴィラへ加入し、今年はUEFAヨーロッパリーグを制した。

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    ラモスがパリを去る――次はバルセロナのフェラン・トーレスが加入するのか？

    現在、ディニェはフランス代表として米国・メキシコ・カナダで開催中のW杯に出場中。6試合中4試合にフル出場し、ノックアウトステージ3試合では無失点。火曜の準決勝ではムバッペ、オリゼとともに欧州王者スペインと対戦する。

    センターフォワードのゴンサロ・ラモスがACミランへ7400万ユーロで移籍した件を除けば、過去2年のチャンピオンズリーグ優勝チームであるPSGでは大きな移籍の動きはない。ただ、バルセロナのフォワード、フェラン・トーレスがディニェとともにPSGへ移籍すると噂されている。

  • ルーカス・ディニ：経歴と主な統計データ

    チーム

    試合

    ゴール

    アシスト

    アストン・ヴィラ

    182

    4

    24

    エバートンFC

    127

    6

    20

    FCバルセロナ

    46

    2

    3

    ASローマ

    42

    3

    4

    パリ・サンジェルマン

    44

    -

    5

    OSCリール

    62

    3

    3

    フランス

    62

    -

    11


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