ディニェにとって、この移籍は13年ぶりの古巣復帰となる。2013年夏、PSGは育成クラブOSCリールから彼を1500万ユーロで獲得。首都で2度リーグ制覇したあと、ASローマへ1シーズンレンタルし、FCバルセロナへ移籍した。

3年半でリーグ1回、コパ・デル・レイ2回のタイトルを獲得し、イングランドへ。エヴァートンFCを経て2022年にアストン・ヴィラへ加入し、今年はUEFAヨーロッパリーグを制した。