ベラルーシの粘り強い抵抗を打ち破り、突破に大きく近づく貴重な2つの一撃となった。前半は主導権を握りながら無得点に終わったものの、イタリア女子代表はトビリシの『ダヴィド・ペトリアシュヴィリ』スタジアムで勝利。66分にピエモンテがヘディングで先制し、91分にはポッリがイタリア代表初ゴールを決めた。極めて価値の高いこの勝利により、イタリアは10月13日火曜日18時15分にフィレンツェで行われる女子ワールドカップ本大会を目指すプレーオフ第1ラウンド第2戦に、大きな自信を持って臨むことができる。
Getty Images Sport
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W杯プレーオフ、イタリアがトビリシでベラルーシに2-0勝利。ピエモンテとポッリが決めた
フランキ、縁起のいいスタジアム
「私たちが望んでいた勝利であり、求めていた勝利だ。この結果によって、次の試合に向けて非常に大きな楽観を持つことができる」とソンチンは語った。「チャンスを作り、相手陣内でプレーし、相手のすべてのトランジションを封じた。ただ、フィニッシュの局面では間違いなくもっと鋭さを出せるはずだ」。次戦は4日後、『フランキ』で行われる。このスタジアムは素晴らしい記憶を呼び起こす場所でもある。イタリア女子代表はここで2019年ワールドカップと2022年欧州選手権の出場権獲得を祝った。今回は、12月初旬に行われるプレーオフ第2ラウンド進出を懸けて戦うことになる。対戦相手はセルビアまたはフィンランドで、後者はホームで3-1の勝利を収めた。ブラジル2027への道のりにおける最後の障害となる。
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