W杯プレーオフ、イタリアがトビリシでベラルーシに2-0勝利。ピエモンテとポッリが決めた

「私たちが望んでいた勝利であり、求めていた勝利だ。この結果によって、次の試合に向けて非常に大きな楽観を持つことができる」とソンチンは語った。「チャンスを作り、相手陣内でプレーし、相手のすべてのトランジションを封じた。ただ、フィニッシュの局面では間違いなくもっと鋭さを出せるはずだ」。次戦は4日後、『フランキ』で行われる。このスタジアムは素晴らしい記憶を呼び起こす場所でもある。イタリア女子代表はここで2019年ワールドカップと2022年欧州選手権の出場権獲得を祝った。今回は、12月初旬に行われるプレーオフ第2ラウンド進出を懸けて戦うことになる。対戦相手はセルビアまたはフィンランドで、後者はホームで3-1の勝利を収めた。ブラジル2027への道のりにおける最後の障害となる。