FCバイエルンはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン獲得へ最終調整に入っている。移籍金は約5500万ユーロで、左サイドバックの加入は間近と報じられる。

ドイツ代表でもキュラソー戦で1ゴール1アシストを記録し、価値を証明した。DFアントニオ・リュディガーも水曜日の記者会見でブラウンを絶賛した。

若手が「攻撃性と冷静さのバランスをどう保つか」と尋ねたらどう答えるか問われると、リュディガーは「選手によるが、ネネ・ブラウンには何も言う必要はない。彼は素晴らしい」と絶賛した。 「初めて彼を見たのは3月の合宿で、セメニョ（2-1で勝利した試合でアントワーヌ・セメニョを封じた）を封じた」と振り返り、「この選手にはあまり言うことはない。普段は物静かだが、ピッチに立てば怪物になる」と語った。

代表の若手全体についても「すでに非常に高いレベルにある」と評価した。

また、1年前にセンターバックのポジションを争った2人についても賛辞を送った。ヨナタン・ターについては「圧倒的な存在だ。フィジカルだけで十分厄介だ。フォワードとして彼と対戦したら厳しいだろう」と語った。 レアル・マドリードのニコ・シュロッターベックについては「彼の左足は金だ。その点は認めざるを得ない」と称えた。

ベンチにいるのは簡単ではないと認めつつ、何よりもチームが最優先だと語った。「目標は一つで、全員が重要。外から何かを伝えられるなら、それこそ最高だ」。だからこそ、彼は「仲間と楽しく過ごし、良い雰囲気を広める」よう心がけている。