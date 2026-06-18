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FCバイエルンはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン獲得へ最終調整に入っている。移籍金は約5500万ユーロで、左サイドバックの加入は間近と報じられる。
ドイツ代表でもキュラソー戦で1ゴール1アシストを記録し、価値を証明した。DFアントニオ・リュディガーも水曜日の記者会見でブラウンを絶賛した。
若手が「攻撃性と冷静さのバランスをどう保つか」と尋ねたらどう答えるか問われると、リュディガーは「選手によるが、ネネ・ブラウンには何も言う必要はない。彼は素晴らしい」と絶賛した。 「初めて彼を見たのは3月の合宿で、セメニョ（2-1で勝利した試合でアントワーヌ・セメニョを封じた）を封じた」と振り返り、「この選手にはあまり言うことはない。普段は物静かだが、ピッチに立てば怪物になる」と語った。
代表の若手全体についても「すでに非常に高いレベルにある」と評価した。
また、1年前にセンターバックのポジションを争った2人についても賛辞を送った。ヨナタン・ターについては「圧倒的な存在だ。フィジカルだけで十分厄介だ。フォワードとして彼と対戦したら厳しいだろう」と語った。 レアル・マドリードのニコ・シュロッターベックについては「彼の左足は金だ。その点は認めざるを得ない」と称えた。
ベンチにいるのは簡単ではないと認めつつ、何よりもチームが最優先だと語った。「目標は一つで、全員が重要。外から何かを伝えられるなら、それこそ最高だ」。だからこそ、彼は「仲間と楽しく過ごし、良い雰囲気を広める」よう心がけている。
元W杯王者のトーマス・ミュラーは、今回のドイツ代表について「2010年モード」だと語る。
水曜日にニューヨークで開催されたイベントでミュラーは、過去の大会との類似点を挙げ、「ドイツ代表は『非常に優れた挑戦者』だが、優勝まで一直線とは期待できない」と語った。
2010年の南アフリカ大会では若手が中心となり準決勝まで進んだが、スペインに敗れた。今回も状況は似ている。 ノックアウトステージで成長する機会を与え、まずはそのパフォーマンスを評価すべきだ」と語り、さらに「我々はまだ成長の途中だ」と強調した。2014年の優勝時は「成長の頂点」だったと振り返った。
また、世間の期待についても「優勝から『次はいつ世界一になるのか』と問われるが、その考え方を変えたい。決勝ではなく、そこに至る過程を一緒に歩む話をするべきだ」と語った。
（出典：SID）
ドイツ代表は全選手が揃い、ワールドカップ・グループリーグ第2戦の準備を開始した。現地時間水曜午前、ウェイクフォレスト大のスプライ・サッカー・スタジアムでの練習には26選手と練習用GKヨナス・ウルビッグも参加した。
7－1でキュラソーを破ったドイツは、土曜にトロントでコートジボワールと対戦する。勝てばグループリーグ突破が決まる。
チームは金曜午前にFIFAチャーター機でトロントへ移動するまで、ウィンストン・セーラムであと2度練習を行う。グループリーグ最終戦は6月25日、イースト・ラザフォードでエクアドルと対戦する。
（出典：SID）
重傷から回復したジャマル・ムシアラは、調子を戻しつつあると語った。
「試合全体を通して幸せな気分だった。これは怪我以来、最高の試合の一つだったと思う」と、ミュンヘン出身の「魔法の足」は、キュラソー戦（7-1）でのドイツ代表の夢のようなワールドカップ開幕戦での自身の活躍について、ZDFのインタビューで語った。
ヒューストンでの一戦では4－1となるゴールを決めた。しかし、ワールドカップ初ゴール以上の喜びがあったという。昨年クラブワールドカップで負傷し、復帰後はクラブも代表も苦戦していた。
批判には動じず、「何が言われているかは想像できるが、何も読んでいない」と語った。彼は「自分らしくいること」に集中し、「チームにできる限り貢献したい」と意気込む。
その点で彼はドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンからのサポートを頼りにしている。「たくさん話をし、多くのアドバイスをくれた。こういう支えが自信とリズムを保つのに必要だ」と語った。
（出典：SID）
元ワールドカップ優勝チームの主将フィリップ・ラームは、好スタートを切ったドイツ代表に対し、今後の対戦相手を甘く見ないよう警告した。 DAZNの番組「You never talk alone」に出演したラームは、「好調なスタートに安住してはならない。次の2試合は簡単ではない」と強調した。
42歳のラームは、キュラソー戦での7－1の勝利についても「コートジボワール、エクアドル、そして今後のトーナメントで見るべき試練の指標にはならない」と指摘。それでも「次のラウンド進出は確実だ」と断言した。 接戦となり相手が互角の力を持つ「重要な局面」でチームがどう反応するかは「見どころになる」と語り、「今のところまだ確認できていない」とも述べた。
コートジボワールについては「運動能力が高くダイナミックで、カウンターを多用する」と分析。「1対1に頼らず、ボール保持時のスペース活用と堅い守備が重要」と指摘した。
10番のカイ・ハヴェルツには全幅の信頼を寄せる。アーセナルでプレーする彼は、テクニックと決定力を備え、大舞台で得点を挙げてきたストライカーだ。さらに、デニズ・ウンダフやニック・ウォルテマデといった異なるタイプの選手を控えに置けるのは幸運だ。 「選択肢は多いが、私の第一候補は常にハヴェルツだ」と断言した。10番のジャマル・ムシアラは適任ながら「もっと出場時間が必要」と指摘した。
昨年、トーマス・ミュラーはカナダのバンクーバー・ホワイトキャップスに移籍し、現地でも人気を集めた。今回、2014年W杯優勝経験のある彼は「ドイツサッカー大使」栄誉賞を受賞した。
現在、米・墨・加開催のW杯でテレビ解説を務める元代表は、水曜（現地時間）、ニューヨークの「ジャーマン・ハウス・オブ・サッカー」で同賞を受けた。ドイツサッカー連盟（DFB）のGKアン＝カトリン・ベルガーも喜びを共有した。
「最高レベルのサッカーをトップクラブでプレーする者は、単なるサッカー選手ではない。 代表として多くの人に影響を与え、ロールモデルでありたい。人にどう扱われたいか、そのように他人を扱うことを示したい。それは常に私の考え方の根底にある」と語った。
同賞は、サッカーと社会の健全な発展に貢献したドイツの監督や選手を顕彰する。 ミュラー以前にはフランツ・ベッケンバウアー、ロタール・マテウス、ユルゲン・クロップ、サミ・ケディラ、トニ・クロースらが受賞。現在W杯に出場中のドイツ代表には、ヨシュア・キミッヒ、レオン・ゴレツカ、カイ・ハヴェルツといった過去の受賞者もいる。
（出典：SID）
|日付
|時刻（ドイツ時間）
|対戦相手
|結果
|2026年6月14日
|19時
|キュラソー
|7–1
|2026年6月20日
|22時
|コートジボワール
|-:-
|2026年6月25日
|22時
|エクアドル
|-:-