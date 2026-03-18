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W杯を控え、DFBに衝撃！3月末の親善試合に向けたドイツ代表メンバーから、大本命の選手が外れる見通し
これによると、ムシアラの現在の怪我の状況を受け、FCBおよび関係する医療チームと協議した結果、この23歳の選手を招集しないことが決定された。報道では、ムシアラが先週、アタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦 （6-1）で、昨夏負傷した左足首に負荷をかけた際に違和感を感じたため、土曜日のバイエル・レバークーゼン戦（1-1）および水曜夜のアタランタとの第2戦を欠場したことから、予防措置として明記されている。
さらに、ムシアラは代表戦中断前の最後の試合となる土曜日のユニオン・ベルリン戦も、おそらく欠場することになる見込みだ。その後、ワールドカップまでコンディションを万全に戻す時間は残されているとはいえ、今回の招集外はムシアラにとっても、ナゲルスマン監督にとってもかなり悔しい結果だ。
何しろ、ドイツ代表監督は3月初旬の『キッカー』誌のインタビューで、バイエルンのスター選手であるムシアラと、同じく長期離脱中のカイ・ハヴェルツ（アーセナル）を、3月の代表戦に必ず招集したいと強調していたからだ。「彼らが3月に復帰するのは賢明だ。何しろ、まるで永遠にも感じられるほど長い間、代表から離れていたのだから」 「ジャマルとは代表で10ヶ月以上会っていないし、カイとはそれ以上会っていない」とナゲルスマンは説明した。「それ以来我々が取り組んできたいくつかのことは、私との会話を通じて理論上しか知らない。だから彼らが再び合流することは非常に価値がある。そうでなければ、いずれ代表チームの中でリズムを取り戻すのが難しくなってしまうからだ」
ちなみに、ムシアラとは対照的に、バイエルンでチームメイトのレナート・カールは、今度の国際試合に参加し、A代表に初招集される見込みだ。ドイツ代表は3月27日にバーゼルでスイスと対戦し、その3日後にはシュトゥットガルトでガーナと対戦する。ナゲルスマン監督は木曜日の午後に招集メンバーを発表する予定だ。
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ジャマル・ムシアラがドイツ代表に招集されたのは、1年前のことだった
ムシアラは昨夏のクラブワールドカップで腓骨を骨折し、その後半年以上戦線離脱を余儀なくされていた。バイエルンでは1月中旬からこの技巧派選手を慎重に復帰させ、その間にもムシアラは何度か先発出場を果たしていた。当初の計画では、チャンピオンズリーグのラウンド16までにこのドイツ代表選手を万全のコンディションに戻す予定だったが、それは叶わなかった。
その代わりに、ムシアラはベルガモで悔しい逆境に見舞われた。現在は、代表戦の中断期間を利用してしっかりと回復に専念し、ドイツ代表からの離脱期間を身体的な回復を早めるために活用することになっている。最良のシナリオでは、4月に開催される可能性の高いCL準々決勝のレアル・マドリード戦で、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督が万全のコンディションのムシアラを再び起用できることになるだろう。
このバイエルンのスター選手は、これまでの40試合に及ぶ代表戦のうち、直近の試合を約1年前に消化している。2025年3月末、ネーションズリーグ準々決勝のイタリア戦（3-3）では、非常に特別なゴールを決めた。それは、機転の利いたボールボーイのおかげで、ヨシュア・キミッヒが素早く蹴ったコーナーキックを、無人のイタリアゴールへと流し込んだものだった。
ムシアラは、ワールドカップに向けた最終調整の段階でようやくドイツ代表に復帰する予定だ。5月末には出発直前にフィンランドとの親善試合が控えており、6月初旬には共催国であるアメリカとの親善試合が行われる。 ナゲルスマン監督率いるドイツ代表の大会は、6月14日のグループリーグ初戦、キュラソー戦で幕を開ける。その際、ムジアラは、リヴァプールのフロリアン・ヴィルツと共に、ドイツ代表の攻撃的ミッドフィールダーとして活躍することが期待されている。
ドイツ代表の今後の試合
日付
コンテスト
試合
3月27日（金）20時45分
親善試合
スイス対ドイツ
3月30日（月）20時45分
親善試合
ドイツ対ガーナ
5月31日（日）20時45分
親善試合
ドイツ対フィンランド
6月6日（土）20時30分
親善試合
アメリカ対ドイツ
6月14日（日）19:00
2026年ワールドカップ
ドイツ対キュラソー
6月20日（土）22時
2026年ワールドカップ
ドイツ対コートジボワール
6月25日（木）22時
2026年ワールドカップ
ドイツ対エクアドル
よくある質問
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