W杯を控え、DFBに衝撃！3月末の親善試合に向けたドイツ代表メンバーから、大本命の選手が外れる見通し

Auf welcher Position spielt Lamine Yamal?

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Wann und wo ist Lamine Yamal geboren?

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Welche Trikotnummer hat Lamine Yamal?

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Wie groß ist Lamine Yamal?

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Wie viel wiegt Lamine Yamal?

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Welche Schuhgröße hat Lamine Yamal?

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Welcher ist der starke Fuß von Lamine Yamal?

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Für welchen Verein spielte Lamine Yamal als Kind?

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Wo wohnt Lamine Yamal?

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Was für ein Auto fährt Lamine Yamal?

Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.

Kann Lamine Yamal Deutsch?

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Wie viele Kinder hat Lamine Yamal?

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Wer ist die Frau/Freundin von Lamine Yamal?

Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.

Wie viel Geld hat Lamine Yamal?

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

Wie viele Titel hat Lamine Yamal in seiner Karriere gewonnen?

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.

Wie oft hat Lamine Yamal den Ballon d'Or gewonnen?

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).

Wie oft wurde Lamine Yamal zum FIFA-Weltfußballer gewählt?

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Hat Lamine Yamal einen Spitznamen?