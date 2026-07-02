W杯の特別レッドカード規則：UEFAはFIFAの改革を無視

加盟協会宛て通知によると、審判は状況に応じて口を覆う行為を「スポーツマンシップに反する」と判定し、イエローカードを提示できる。追加で懲戒調査が行われる可能性もある。この件はBBCが最初に報じた。

国際サッカー評議会（IFAB）が米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップに向けて決定したこの新ルールは、大会中にすでに2度適用された。パラグアイのミゲル・アルミロンとエクアドルのピエロ・インカピエが退場となった。この処分はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が推進していた。