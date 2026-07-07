スイス代表は火曜22時の試合で、SCフライブルクのMFヨハン・マンザンビを欠く見込みだと『Blick』が報じた。
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W杯の新星に衝撃！ヨハン・マンザンビを巡る負傷の悲劇
20歳の選手は最終調整の最後に相手と接触せず膝を負傷。コロンビア戦を欠場すると報じられた。
マンザンビはベスト16進出までの全4試合に出場。第2戦ボスニア戦では71分に出場し、終盤に2得点を挙げて勝利に貢献した。
続くカナダ戦では初先発し、1ゴール1アシスト。16強戦のアルジェリア戦でも1アシストを記録した。
コロンビア戦での代役は未定で、ルーベン・バルガスとジブリル・ソウも最終練習を途中で終えた。
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マンザンビは夏にプレミアリーグへ移籍するのか？
スイス代表での活躍でマンザンビには移籍の噂が絶えない。デイリー・メールによると、ニューカッスルはトッテナムに移籍したトナリの代役として獲得を狙う。
マンザンビはSCフライブルクと2030年6月30日までの契約を結んでおり、契約解除条項はない。そのためフライブルクは交渉で有利な立場にある。移籍専門ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、ニューカッスルはMFマンザンビを約5500万ユーロで獲得できると見込んでいる。
一方、フライブルクは現在米・加・墨で開催中のW杯でMFがさらに注目を集めるよう、交渉を急がない構えだ。
MagentaTVの専門家トーマス・ミュラー氏は古巣バイエルン・ミュンヘンに獲得を提案し、マッツ・フンメルス氏もマンザンビのドルトムント加入を望んでいる。
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