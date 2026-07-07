W杯の新星に衝撃！ヨハン・マンザンビを巡る負傷の悲劇

20歳の選手は最終調整の最後に相手と接触せず膝を負傷。コロンビア戦を欠場すると報じられた。

マンザンビはベスト16進出までの全4試合に出場。第2戦ボスニア戦では71分に出場し、終盤に2得点を挙げて勝利に貢献した。

続くカナダ戦では初先発し、1ゴール1アシスト。16強戦のアルジェリア戦でも1アシストを記録した。

コロンビア戦での代役は未定で、ルーベン・バルガスとジブリル・ソウも最終練習を途中で終えた。