W杯の惨敗で、DFBは有望な若手選手を台頭するサッカー強国に奪われそうだ。

モヒヤはこれまでDFBのユース代表でプレーし、U-16、U-17、U-18で7試合に出場して3得点を挙げている。数か月前、彼はU-18代表の欧州選手権予選を直前にキャンセルし、ボルシア・メンヒェングラートバッハのトップチームで練習した。 その後、クリスティアン・ヴェルンス監督率いるU19欧州選手権代表が決勝に進出したが、彼は出場できなかった。

17歳の彼にとって、モロッコ代表ならより多くの出場時間が得られるという見通しだけが魅力なのではない。何しろ、彼のポジションでは今後数年間、フロリアン・ヴィルツやジャマル・ムシアラという強豪と競争しなければならないからだ。さらに2030年のワールドカップはポルトガルやスペインとともにモロッコでも開催される。そのときモヒヤは21歳。現在の成長ペースを考えると、大きな役割を担う可能性は十分にある。