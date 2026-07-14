『ビルト』紙によると、ワエル・モヒヤはモロッコサッカー協会と移籍について「非常に具体的な」交渉を進めている。モロッコは2大会連続で好成績を残した一方、ドイツ代表はまたも本大会で惨敗。モロッコは4年前と同じフランスに敗れたが、今回は準々決勝だった。
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翻訳者：
W杯の惨敗で、DFBは有望な若手選手を台頭するサッカー強国に奪われそうだ。
モヒヤは昨季ボルシア・メンヒェングラートバッハで数少ない明るい材料だった。ブンデスリーガ初549分で2ゴール1アシストを記録。すべてのユースチームを経て、12月にデビューしたばかりだ。
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モヒヤはドイツの各年代別代表を経験。母国開催のW杯でモロッコ代表としてプレーすることがモチベーションになっているのか？
モヒヤはこれまでDFBのユース代表でプレーし、U-16、U-17、U-18で7試合に出場して3得点を挙げている。数か月前、彼はU-18代表の欧州選手権予選を直前にキャンセルし、ボルシア・メンヒェングラートバッハのトップチームで練習した。 その後、クリスティアン・ヴェルンス監督率いるU19欧州選手権代表が決勝に進出したが、彼は出場できなかった。
17歳の彼にとって、モロッコ代表ならより多くの出場時間が得られるという見通しだけが魅力なのではない。何しろ、彼のポジションでは今後数年間、フロリアン・ヴィルツやジャマル・ムシアラという強豪と競争しなければならないからだ。さらに2030年のワールドカップはポルトガルやスペインとともにモロッコでも開催される。そのときモヒヤは21歳。現在の成長ペースを考えると、大きな役割を担う可能性は十分にある。
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