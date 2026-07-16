「マジかよ？俺たちはイギリスのサッカーチームだ。うちのチームのパフォーマンスはひどかった。ただただひどい」とあるファンは書き込んだ。別のサポーターは「彼がイングランド代表相手にゴールを決めたのに、なぜイギリスのクラブとしてこんな投稿をするんだ？」と疑問を呈した。

別のチェルシー支持者も「これでもう一度、君たちがどれほど現実感覚を失っているかが証明された。君たちのキャプテンは、この投稿を見て喜ぶだろう」と批判した。

このアルゼンチン人MFと一部ファン層の間にあった軋轢は、この投稿でさらに深まった。フェルナンデスは最近、スタンフォード・ブリッジでピッチ内外問わず厳しい監視下に置かれていた。 あるユーザーはこう書き込んだ。「場の空気を読んでくれ。本当にうんざりだ。この選手はいつも我々を侮辱しているようなものだ。」