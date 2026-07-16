イングランドでは代表チームの話になると感情がすぐ高まる。それが自クラブが対戦相手に拍手を送るような行為なら、多くのファンは許容できない。チェルシーFCの広報は、その「蜂の巣」に手を突っ込んだのだ。
翻訳者：
W杯のドラマを巡り炎上！チェルシーがアルゼンチン代表スターに関する投稿で自チームのファンを激怒させ――慌てて削除
アトランタでのワールドカップ準決勝で「スリー・ライオンズ」が敗退した後、ロンドンのクラブはSNSにMFエンツォ・フェルナンデスが得点を喜ぶ写真を投稿した。添えられたのは選手名と爆発の絵文字だけだった。
これを見たサポーターからは「配慮に欠ける」と即座に批判が殺到した。
- AFP
チェルシーの投稿が、エンツォ・フェルナンデス巡り自軍サポーターの怒りを買う。
メルセデス・ベンツ・スタジアムでの熱戦は、アンソニー・ゴードンのゴールでイングランドが先制し、決勝進出目前だった。 試合中何度も遠距離シュートを放っていたフェルナンデスは、終了5分前、ペナルティエリア際から強烈な一撃で同点とした。GKピックフォードには止められなかった。
ロスタイムにはリオネル・メッシのクロスからラウタロ・マルティネスがヘディングで追加点。2－1でイングランドの夢は消えた。この得点をチェルシーが祝福したため、ファンは怒りの声を上げた。コメント欄は瞬く間に炎上した。
チェルシーのファンはフェルナンデスの投稿にどう反応したのか？
「マジかよ？俺たちはイギリスのサッカーチームだぞ。うちのチームのパフォーマンスはひどかった。ただただひどい」とあるファンは書き込んだ。別のサポーターは「彼がイングランド代表相手にゴールを決めたのに、なぜイギリスのクラブがこんな投稿をするんだ？」と疑問を呈した。
別のチェルシー支持者は「この投稿は、君たちがどれほど現実感覚を失っているかを証明している。キャプテンも喜ぶだろう」と皮肉った。
このアルゼンチン人MFと一部ファン層の間にあった軋轢は、この投稿でさらに深まった。フェルナンデスは最近、スタンフォード・ブリッジでピッチ内外問わず厳しい監視下に置かれていた。 あるユーザーはこう書き込んだ。「場の空気を読んでくれ。本当にうんざりだ。この選手はいつも我々を侮辱しているようなものだ。」
- Getty Images
シャビ・アロンソは副キャプテンのエンツォ・フェルナンデスと計画を立てている。
この反感の背景には、アルゼンチン人選手がロンドンを早期に去るのではないかという憶測がある。フェルナンデスは過去にスペインでの生活への憧れを語っており、レアル・マドリードが関心を示しているという噂も流れていた。4月、チェルシーは移籍に関するインタビューを行ったとして代表選手に2試合の内部出場停止処分を下した。
騒動やファンからの批判（クラブは最終的に関連投稿を削除）にもかかわらず、クラブは彼を戦力と位置づけている。新監督シャビ・アロンソも先日、来季も副キャプテンとして残留させると強調した。
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