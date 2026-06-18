W杯のドイツ代表、ニュースと噂：「彼は怪物になる！」アントニオ・リュディガーがバイエルンの補強候補を絶賛

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FCバイエルンはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン獲得へ最終調整を行っている。移籍金は約5500万ユーロで、左サイドバックの加入は間近と報じられている。
ドイツ代表でも彼はキュラソー戦で1得点1アシストを記録し、価値を証明した。DFアントニオ・リュディガーも水曜日の記者会見でブラウンを絶賛した。
若手が「攻撃性と冷静さのバランスをどう取るか」と尋ねたらどう答えるかという問いに、リュディガーは「選手によるが、ネネ・ブラウンには何も言う必要はない。彼は素晴らしい」と語った。 「初めて彼を見たのは3月の合宿で、セメニョ（2-1で勝利した試合でアントワーヌ・セメニョを封じた）を封じた」と振り返り、「この選手にはあまり言うことはない。普段は物静かだが、ピッチに立てば怪物になる」と語った。
代表の若手全体についても「すでに高いレベルにある」と評価した。
また、1年前にセンターバックの定位置を争ったヨナタン・ターについては「フィジカルが圧倒的で、フォワードなら対戦したくない」と語った。 レアル・マドリードのニコ・シュロッターベックについては「彼の左足は金だ。その点は認めざるを得ない」と語った。
ベンチに座るのは簡単ではないと認めつつ、何よりもチームが最優先だと語った。「目標は一つ。全員が重要だ。外から意見が出せれば最高だ」と話し、仲間と楽しく過ごし良い雰囲気を保つよう心がけている。
ドイツ代表は全選手が揃い、ワールドカップ・グループリーグ第2戦の準備を開始した。現地時間水曜午前、ウェイクフォレスト大のスプライ・サッカー・スタジアムでの練習には26選手と練習用GKヨナス・ウルビッグも参加した。
7－1でキュラソーを破ったドイツは、土曜にトロントでコートジボワールと対戦する。勝てば4度目の優勝へグループ突破が決まる。
チームは金曜午前にFIFAチャーター機でトロントへ移動するまで、ウィンストン・セーラムであと2度練習する。グループ最終戦は6月25日、イースト・ラザフォードでエクアドルと対戦する。
（出典：SID）
元ワールドカップ優勝チームの主将フィリップ・ラームは、好スタートを切ったドイツ代表に対し、今後の対戦相手を甘く見ないよう警鐘を鳴らした。 DAZNの番組「You never talk alone」に出演したラームは、「好調なスタートに安住してはならない。次の2試合は簡単ではない」と強調した。
42歳のラームは、キュラソー戦での7－1の勝利についても「コートジボワール、エクアドル戦や今後のトーナメントの試練度を測る物差しにはならない」と指摘。その上で「次のラウンド進出は確実だ」と断言した。 接戦になったときにチームがどう反応するかは「見どころになる」と語り、「まだ確認できていない」と続けた。
コートジボワールについては「運動能力が高くダイナミックで、カウンターを多用する」と分析。「1対1に頼らず、ボール保持時のスペース活用と堅い守備陣形が重要」と指摘した。
ラームはセンターフォワードのカイ・ハヴェルツを完全に信頼している。アーセナルでプレーする彼は「工夫のあるストライカーで、決定力があり、大舞台で得点を挙げてきた」と評価する。さらにドイツにはデニズ・ウンダフやニック・ヴォルテマデといった「異なるタイプ」の控えがいるのも「幸運」だ。 「選択肢は多いが、私の第一候補は常にハヴェルツだ」と断言した。10番のジャマル・ムシアラについても「適任だが、もっと出場時間が必要」と指摘した。
|日付
|時刻（ドイツ時間）
|対戦相手
|結果
|2026年6月14日
|19時
|キュラソー
|7-1
|2026年6月20日
|22:00
|コートジボワール
|-:-
|2026年6月25日
|22時
|エクアドル
|-:-