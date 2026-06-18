W杯のドイツ代表、ニュースと噂：「彼は怪物になる！」アントニオ・リュディガーがバイエルンの補強候補を絶賛

FCバイエルンはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン獲得へ最終調整を行っている。移籍金は約5500万ユーロで、左サイドバックの加入は間近と報じられている。

ドイツ代表でも彼はキュラソー戦で1得点1アシストを記録し、価値を証明した。DFアントニオ・リュディガーも水曜日の記者会見でブラウンを絶賛した。

若手が「攻撃性と冷静さのバランスをどう取るか」と尋ねたらどう答えるかという問いに、リュディガーは「選手によるが、ネネ・ブラウンには何も言う必要はない。彼は素晴らしい」と語った。 「初めて彼を見たのは3月の合宿で、セメニョ（2-1で勝利した試合でアントワーヌ・セメニョを封じた）を封じた」と振り返り、「この選手にはあまり言うことはない。普段は物静かだが、ピッチに立てば怪物になる」と語った。

代表の若手全体についても「すでに高いレベルにある」と評価した。

また、1年前にセンターバックの定位置を争ったヨナタン・ターについては「フィジカルが圧倒的で、フォワードなら対戦したくない」と語った。 レアル・マドリードのニコ・シュロッターベックについては「彼の左足は金だ。その点は認めざるを得ない」と語った。

ベンチに座るのは簡単ではないと認めつつ、何よりもチームが最優先だと語った。「目標は一つ。全員が重要だ。外から意見が出せれば最高だ」と話し、仲間と楽しく過ごし良い雰囲気を保つよう心がけている。