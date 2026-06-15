オーストラリアの審判ショーン・エヴァンスがワールドカップで最初の大きな騒動を引き起こし、自身に深刻な影響が及ぶ恐れがある。
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W杯で「極右ネオナチのシンボル」を巡り大騒動！ドイツ対キュラソー戦で審判に厳しい非難が集中
試合開始直前、世界中継がダラスにあるVARルームに切り替わり、ドイツ対キュラソーの開幕戦のビデオアシスタントレフェリーを紹介した。そのときエヴァンスは太ももに指を当て、無害に見えるジェスチャーをした。親指と人差し指で円を作り、ほかの指は広げて腕を垂らしていた。
一見何気ない場面だったが、その後大きな波紋を呼んだ。直後にXでスクリーンショットが拡散され、「エヴァンスは今、『ホワイト・パワー』のシンボルを示したのか？」との疑問が湧き上がった。
3本の指で「W」を作り、親指と人差し指で「P」を作るこのジェスチャーは、極右でシンボルとされている。 親指と人差し指で作る輪は、ダイビングなどで見られる一般的な「OK」のジェスチャーでもある。あるいは、エヴァンスは「サークルゲーム」という子供っぽい遊びをしていただけなのか？
このゲームでは、親指と人差し指で輪を作り、相手の視線をそこに引きつけ、その輪を通して外を見るように促す。相手がそうしたら、上腕を軽く叩いてよいとされている。
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FIFA、エヴァンスに「極右ネオナチのシンボル」の説明求める
エヴァンスの行動には複数の解釈が可能だ。 問題の指ジェスチャーはオセアニアで「ホワイト・パワー」を意味すると広く知られており、エヴァンスにとって不利に働く可能性がある。2019年、ニュージーランド・クライストチャーチのモスクで51人を射殺し50人に重軽傷を負わせたオーストラリア人テロリスト、ブレントン・タラントも裁判で同じジェスチャーを示した。
『The Athletic』によるとFIFAは事態を「認識している」とし、エヴァンス本人も沈黙している。一方、FIFAやUEFAと協力してきた反差別ネットワーク「FARE」は厳しい処分を要求している。
「我々の専門家は、このジェスチャーが逆さまの『OK』サインに類似しており、世界中の極右団体で『ホワイト・パワー』の象徴として使われていると分析している」と声明で指摘した。「なぜVAR担当者はカメラが向いていると知りながら、国際試合でこのシンボルを示したのか？ これは彼が意図的に極右ネオナチのシンボルを表示したことを意味する。」
同団体は「この審判が大会に引き続き関わるべきではない」と主張している。BBCによると、FIFAはエヴァンス氏に説明を求めたという。
反誹謗中傷連盟（ADL）は、このジェスチャーを憎悪の象徴と分類しつつも、解釈の余地があるため「特に慎重」になるべきだとし、意図について「性急な結論は避けるべき」と指摘した。
エヴァンスは2022年W杯でもVARを担当し、オーストラリアAリーグでは200試合以上を裁いている。