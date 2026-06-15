試合開始直前、世界中継がダラスにあるVARルームに切り替わり、ドイツ対キュラソーの開幕戦のビデオアシスタントレフェリーを紹介した。そのときエヴァンスは太ももに指を当て、無害に見えるジェスチャーをした。親指と人差し指で円を作り、ほかの指は広げて腕を垂らしていた。

一見何気ない場面だったが、その後大きな波紋を呼んだ。直後にXでスクリーンショットが拡散され、「エヴァンスは今、『ホワイト・パワー』のシンボルを示したのか？」との疑問が湧き上がった。

3本の指で「W」を作り、親指と人差し指で「P」を作るこのジェスチャーは、極右でシンボルとされている。 親指と人差し指で作る輪は、ダイビングなどで見られる一般的な「OK」のジェスチャーでもある。あるいは、エヴァンスは「サークルゲーム」という子供っぽい遊びをしていただけなのか？

このゲームでは、親指と人差し指で輪を作り、相手の視線をそこに引きつけ、その輪を通して外を見るように促す。相手がそうしたら、上腕を軽く叩いてよいとされている。