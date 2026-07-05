FIFA規定ではレッドカードを受けた選手は1試合出場停止となり、所属チームは異議を申し立てられない。 しかしFIFA懲戒委員会は日曜、声明でこの処分を「1年間の保護観察付き条件付き出場停止」に変更したと発表した。次戦の相手ベルギーサッカー協会は異議を申し立てる方針だ。

FIFA倫理委員会にインファンティーノ氏に関する申し立てを行った団体「フェアスクエア（FairSquare）」のニコラス・マクギーハン氏もSIDに対し怒りを示した。「規則は米国大統領の政治的利益のために明らかに破られた」と語った。 焦点となるのは「FIFA会長がどこまで関与したか」だ。各国協会や政治家はFIFAに説明を求めるべきだ。開催国が会長に政治圧力をかけ、不公正な利益を得たとするなら、それは規則への重大な違反であり、競技の操作につながる。