ニューヨーク・タイムズとAFP通信は匿名の情報筋の話として、同国首脳が水曜の試合後にFIFAのインファンティーノ会長に電話し、バログンへのレッドカード再審査を要請したと報じた。
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W杯で「スキャンダラスなルール違反」！ドナルド・トランプとジャンニ・インファンティーノの衝撃的な決定が、激しい非難を呼んでいる。
FIFAは日曜、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）でバログンに提示されたレッドカードを取消し、出場停止を執行猶予とした。これにより25歳のバログンは、月曜夜（現地時間）の米国対ベルギー戦に出場できる。ベルギー協会は抗議している。 トランプ氏は自身のSNS「Truth Social」でFIFAの判断を「不正を正した正しい決定」と称賛。FIFAはトランプ氏に関するSIDの問い合わせに当初回答しなかった。
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W杯で騒動？「ルールは明らかに破られた」
FIFA規定ではレッドカードを受けた選手は1試合出場停止となり、所属チームは異議を申し立てられない。 しかしFIFA懲戒委員会は日曜、声明でこの処分を「1年間の保護観察付き条件付き出場停止」に変更したと発表した。次戦の相手ベルギーサッカー協会は異議を申し立てる方針だ。
FIFA倫理委員会にインファンティーノ氏に関する申し立てを行った団体「フェアスクエア（FairSquare）」のニコラス・マクギーハン氏もSIDに対し怒りを示した。「規則は米国大統領の政治的利益のために明らかに破られた」と語った。 焦点となるのは「FIFA会長がどこまで関与したか」だ。各国協会や政治家はFIFAに説明を求めるべきだ。開催国が会長に政治圧力をかけ、不公正な利益を得たとするなら、それは規則への重大な違反であり、競技の操作につながる。
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