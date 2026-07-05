この出場停止処分撤回に、ドナルド・トランプ大統領も即座に反応。「FIFAが正しい判断をし、不正を正したことに感謝する！」と自身のSNS「Truth Social」に投稿した。退場処分については、先にマルコ・ルビオ国務長官もコメントしていた。 ホワイトハウス記者室で「彼らは不当に扱われた」と語った。

バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦64分、タリク・ムハレモヴィッチの足首に不運にも踏み込み退場。1試合の出場停止が科された。しかしFIFA懲戒規定第27条により、処分は執行猶予付きとなる。

この規定により恩恵を受けた選手の一人がクリスティアーノ・ロナウドだ。彼は11月のワールドカップ予選アイルランド戦でダラ・オシェイに肘打ちをして退場し、3試合の出場停止を科せられたが、実際に欠場したのはアルメニア戦1試合のみで、残る2試合は1年間の執行猶予が付いた。