米国は直前にイランに割り当てられていたグループリーグ戦のチケットを取り消した。イランサッカー協会が火曜日に発表した。同協会は、この措置で「イラン人サポーターの入場が阻止されている」と声明で批判した。

FIFA規定では各開催国にチケットの8％が割り当てられるはずだと指摘し、イランは割り当てを受け取り、米国開催のニュージーランド、ベルギー、エジプト戦のチケット販売も始めていたという。

「しかし、予期せぬ措置として割り当てが取り消され、現時点では1枚も提供できない」と声明は述べた。 同連盟は、この措置を「国際大会の精神と参加国間の平等原則に反する」と批判した。