木曜に開催国メキシコと南アフリカによるワールドカップ開幕戦を前に、大会にはすでにいくつかの政治的影が落ちている。
アフリカ最高審判とされるソマリア出身オマル・アルタン氏への米国によるビザ発給拒否は物議を醸し、さらに米国と出場国イランの対立が大会中に悪化するとの報道も後を絶たない。
木曜に開催国メキシコと南アフリカによるワールドカップ開幕戦を前に、大会にはすでにいくつかの政治的影が落ちている。
アフリカ最高審判とされるソマリア出身オマル・アルタン氏への米国によるビザ発給拒否は物議を醸し、さらに米国と出場国イランの対立が大会中に悪化するとの報道も後を絶たない。
イランのアフメド・ドンジャマルスポーツ相は、FIFAと大会主催国米国に対し、警告を発した。スポーツポータル「Varzesh3」によると、イランの試合でスタジアム内に「政治的なスローガン」が聞こえた場合、試合を中止すると述べ、FIFAにも通知済みだという。
さらに観客が持ち込む国旗はイラン・イスラム共和国の公式国旗に限定すべきだと主張し、旧ペルシャ国旗などが見られた場合は代表チームがピッチを退場すると述べた。ライオンと太陽の紋章入り旧国旗は反体制派の象徴とされ、海外でのデモでもよく目にする。
しかし、イランのグループリーグ2試合はロサンゼルスで開催される。このため、禁止措置は事実上、実行不可能だ。イランは米国の制裁や入国制限を避け、ワールドカップの拠点メキシコ・ティフアナを拠点としている。それでも初戦ニュージーランド戦と第2戦ベルギー戦はロサンゼルスで行う。
「天使の街」ロサンゼルスとその周辺には200万人以上のイラン系アメリカ人が暮らし、「テヘランジェルス」と呼ばれるほどだ。少なくとも50万人が居住するこの地域は世界最大のイラン人コミュニティであり、試合前後のスタジアム内外で政治体制への抗議活動が起きるのは避けられない。
米国は直前にイランに割り当てられていたグループリーグ戦のチケットを取り消した。イランサッカー協会が火曜日に発表した。同協会は、この措置で「イラン人サポーターの入場が阻止されている」と声明で批判した。
FIFA規定では各開催国にチケットの8％が割り当てられるはずだと指摘し、イランは割り当てを受け取り、米国開催のニュージーランド、ベルギー、エジプト戦のチケット販売も始めていたという。
「しかし、予期せぬ措置として割り当てが取り消され、現時点では1枚も提供できない」と声明は述べた。 同連盟は、この措置を「国際大会の精神と参加国間の平等原則に反する」と批判した。