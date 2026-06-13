W杯で衝撃、イングランド代表のユニフォーム、スパイク、ボール、用具が盗まれる。

ワールドカップ出場のため米国に滞在中のイングランド代表が、移動中に盗難被害に遭った。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、フロリダ州ウェストパームビーチから合宿施設「スウォープ・サッカー・ビレッジ」へ向かう途中に被害に遭った。
初期調査では、用具を積んだバンが盗難に遭い、スパイクやボール、ユニフォーム、コーチングスタッフ用の備品など、ほぼすべての用具が失われたという。
ワールドカップ出場のため米国に滞在中のイングランド代表が、移動中に盗難被害に遭った。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、フロリダ州ウェストパームビーチから合宿施設「スウォープ・サッカー・ビレッジ」へ向かう途中に被害に遭った。
初期調査では、用具を積んだバンが盗難に遭い、スパイクやボール、ユニフォーム、コーチングスタッフ用の備品など、ほぼすべての用具が失われたという。
午後到着予定のイングランド代表チームを迎え、イングランドサッカー協会（FA）は地元警察と調査を開始した。当局は「今夜カンザスシティに到着した代表チームの車両から一部物品が紛失した可能性があり、捜査を続けている」と発表した。
警察は関連して2人を逮捕、今後数時間で新たな展開がある可能性もある。代表チームの準備に影響が出る恐れのある事件だ。