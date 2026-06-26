6月初め、ディオマンデはパリ・サンジェルマンへの移籍説を自ら加速させた。 僕は集中力を切らさないようにしている」と、この俊足ウイングはコートジボワール代表としてフランスとの親善試合を控えた記者会見で語った。しかし、その直後に注目を集める発言も加えた。「僕は子供の頃からPSGのファンだ。父もPSGファンだったと思う。でも、将来のことについては考えていない。今はワールドカップに全力を注いでいる。その後に何が起こるかは、様子を見よう」。

こうした親近感から、パリがアーセナルとの決勝でチャンピオンズリーグを制したことに「嬉しかった」と語った。