この若手選手はミックスゾーンで、来シーズンどのクラブでプレーするか決まっているのかと問われた。しかし、このウイングはこう語って話題を避けた。「分かりません。ワールドカップ後のことは考えていません。今は大会に集中し、その後様子を見ようと思います。それについては何も言えません。」
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W杯で約束破り！ヤン・ディオマンデ、RBライプツィヒ退団を公然示唆
5月中旬、ディオマンデは来シーズンもRBライプツィヒでプレーすると発表した。『キッカー』誌のインタビューでは、残留するかという問いに「はい」と簡潔に答えた。
他クラブからの関心については「今は考えていない。ライプツィヒでプレーするのが好きだ」と語った。チャンピオンズリーグ出場権獲得が決断の鍵となったことについても「結局、重要なのは成績だ。素晴らしい1年だった」と認めた。
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ディオマンデ：「子供の頃からPSGのファンなんです」
6月初め、ディオマンデはパリ・サンジェルマンへの移籍説を自ら加速させた。 僕は集中力を切らさないようにしている」と、この俊足ウイングはコートジボワール代表としてフランスとの親善試合を控えた記者会見で語った。しかし、その直後に注目を集める発言も加えた。「僕は子供の頃からPSGのファンだ。父もPSGファンだったと思う。でも、将来のことについては考えていない。今はワールドカップに全力を注いでいる。その後に何が起こるかは、様子を見よう」。
こうした親近感から、パリがアーセナルとの決勝でチャンピオンズリーグを制したことに「嬉しかった」と語った。
ディオマンデはすでにPSGへの移籍を承諾したのか？
チェルシーFC、リヴァプールFC、レアル・マドリードがドリブルの名手を巡り争奪戦を繰り広げている。中でもリヴァプールは最近、獲得へ強い圧力をかけている。
だが、最も有力な情報はフランス首都を指している。footmercatoによると、ディオマンデはすでにCL王者に移籍の確約を伝えたという。
レッドブルCEOのオリバー・ミンツラフ氏は、移籍金が1億ユーロを大きく上回ると噂される中でも、ザクセン州のクラブはこのコートジボワール人選手を売却すべきではないと主張する。「もし私がスポーツ部門責任者なら、まだ1シーズンもフルにプレーしていないこの若手を、いかなる金額でも売却しない」と4月末、Skyで語った。
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ディオマンデはわずか2000万ユーロでライプツィヒに移籍した
ライプツィヒは2025年夏、CDレガネスからディオマンデを2000万ユーロで獲得。彼はブンデスリーガ33試合で12ゴール9アシストを記録し、チームのチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。
前季はクラブが国際大会出場権を逃したが、チームはリーグ3位でフィニッシュ。それでもオレ・ヴェルナー監督は解任され、後任にマルティン・デミチェリスが就いた。