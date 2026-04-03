W杯で監督のサプライズ？ヨアヒム・レーヴが劇的な復帰説を否定

ガーナのサッカー専門サイトは以前、同国サッカー協会がレーヴ氏との交渉を開始したと報じていた。交渉は順調に進み、ワールドカップ優勝経験を持つドイツ代表監督は、このポストに「真摯な関心」を示したという。ガーナサッカー協会は、ドイツ戦（1-2）での敗戦を受けて、オットー・アドー監督を解任していた。

2014年のブラジルW杯でドイツ代表を優勝に導いたレーヴ氏は、約5年前にドイツサッカー連盟（DFB）の監督を退任して以来、指導者として活動していなかった。 66歳のロー氏は先日、スカイのインタビューで「もし『これは良い展望だ』と思えるような興味深いオファーがあれば、引退するつもりはない」と語った。「もちろん、私は長年代表監督を務めてきたため、常に代表チームと結びつけられる。経験の面から言えば、それが私にとっても最善だろう」

ガーナは、米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップ（6月11日～7月19日）で、イングランド、クロアチア、パナマと同じグループに入っている。