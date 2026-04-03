元ドイツ代表監督のヨアヒム・レーヴ氏は、ワールドカップに向けたガーナ代表監督就任について交渉中であるとするメディアの報道を否定した。「ガーナ側から私に対して正式な打診は一切ない」と、レーヴ氏はスカイ・スポーツで語った。
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W杯で監督のサプライズ？ヨアヒム・レーヴが劇的な復帰説を否定
ガーナのサッカー専門サイトは以前、同国サッカー協会がレーヴ氏との交渉を開始したと報じていた。交渉は順調に進み、ワールドカップ優勝経験を持つドイツ代表監督は、このポストに「真摯な関心」を示したという。ガーナサッカー協会は、ドイツ戦（1-2）での敗戦を受けて、オットー・アドー監督を解任していた。
2014年のブラジルW杯でドイツ代表を優勝に導いたレーヴ氏は、約5年前にドイツサッカー連盟（DFB）の監督を退任して以来、指導者として活動していなかった。 66歳のロー氏は先日、スカイのインタビューで「もし『これは良い展望だ』と思えるような興味深いオファーがあれば、引退するつもりはない」と語った。「もちろん、私は長年代表監督を務めてきたため、常に代表チームと結びつけられる。経験の面から言えば、それが私にとっても最善だろう」
ガーナは、米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップ（6月11日～7月19日）で、イングランド、クロアチア、パナマと同じグループに入っている。
ヨアヒム・レーヴ：経歴と監督歴
クラブ 試合 1試合あたりの得点 ドイツ 198 2.09 オーストリア・ウィーン 31 1.71 FCチロル 25 1.52 アダナスポル 5 0.40 カールスルーエSC 18 0.56 フェネルバフチェ 38 2.05 VfBシュトゥットガルト 83 1.76