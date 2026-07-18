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W杯での敗北後、クロアチア新監督がモドリッチに代表続行を要請
ビリッチ、クロアチア代表監督に2度目の就任
クロアチア代表の新監督にビリッチ氏が就任した。9年間率いたダリッチ氏はW杯後に退任し、協会はカリスマ性のあるビリッチ氏の復帰を選んだ。
57歳のビリッチにとって代表監督就任は2度目。彼は2006～2012年も同職を務めた。
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モドリッチの去就が最優先課題に
就任会見でビリッチ監督は、まず代表チームの本拠地整備に着手すると述べ、次に選手たちと話し合うと語った。特にキャプテンのルカ・モドリッチについては「彼の意思を尊重する」と強調した。
「まず、まだ調整中の本部体制を整えます。次に、選手たち、特にルカ・モドリッチと話し合います。誰もが知る通り、彼はサッカー界と代表チームの象徴です。だからこそ、去就の判断は彼自身に委ねられています。彼は代表史上最高の選手という以上に、特別な存在なのです」とビリッチ監督は語った。
モドリッチとのつながりは一度も途絶えたことがない
ビリッチ監督は、ミランのMFとの間に連絡が途絶えたことはないと明かした。指導体制が変わっても関係は続いているという。監督は「1年前に話をした。再び話し、代表で続けてほしいと伝えるが、最終決定は彼次第だ」と語った。
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ミランもモドリッチの残留を強く望んでいる
モドリッチの去就はクロアチア国内だけでなく、セリエAでも注目されている。ミランはベテランMFの残留を望み、明確な回答を待っている。
クラブはモドリッチに残留を強く働きかけており、オーナーのジェリー・カルディナーレとルベン・アモリム監督が直接会談し、新プロジェクトを示して説得している。
チャンピオンズリーグ出場を逃したため、9月に41歳になる彼はW杯後に引退すると報じられた。それでも契約延長オプションを行使する可能性は残っている。
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