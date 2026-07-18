就任会見でビリッチ監督は、まず代表チームの本拠地整備に着手すると述べ、次に選手たちと話し合うと語った。特にキャプテンのルカ・モドリッチについては「彼の意思を尊重する」と強調した。

「まず、まだ調整中の本部体制を整えます。次に、選手たち、特にルカ・モドリッチと話し合います。誰もが知る通り、彼はサッカー界と代表チームの象徴です。だからこそ、去就の判断は彼自身に委ねられています。彼は代表史上最高の選手という以上に、特別な存在なのです」とビリッチ監督は語った。