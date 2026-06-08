フィオレンティーナで1部と2部を経験した波乱の2年後、エフェンベルクは生涯忘れ得ぬ瞬間を迎える。 ゴールでもタイトルでもなく、ある仕草が彼を「国敵」に変えた。1994年アメリカW杯当時、25歳のエフェンベルクは絶頂期。フィジカルと技術でヨーロッパ屈指のMFだった。

しかし彼をニュースのトップに押し上げたのは、その活躍ではなく、今も尾を引く一つの騒動だった。 グループリーグ最終戦の韓国戦では前半を3-0で折り返したが、後半は48度を超えるダラスの高温でペースを落とし、3-2の辛勝。優勝候補の不甲斐ない内容に、遠征したドイツファンは冷めたままだった。

特に後半中盤以降はブーイングが激化した。75分、疲労困憊したエフェンベルクはフォグツ監督によって交代。代わって入ったトーマス・ヘルマーがピッチに現れた瞬間、スタジアムはブーイングの嵐に包まれた。 しかしエフェンベルクは気にせず、憤りに任せて感情と疲労に身を任せた。スタンドに向かい、ファンに中指を立てた。それは一瞬の出来事でなく、ベンチへ走る最中のものでもなかった。 彼は動じず、意識的に、挑発的なジェスチャーを突きつけた。

この場面を捉えた映像は今日まで確認されていないが、エフェスが自国ファンに向けた中指は、ドイツW杯史に残る場面となった。

この行為への批判は即座に噴出した。 国内メディアは非難を強め、ドイツサッカー連盟（DFB）も即座に懲戒処分を決定。エギディウス・ブラウン会長と批判を受けていたヴォグツ監督は深夜まで対応を協議し、エフェンベルクを処分することで合意した。当時の選手たちは今も、この処分が示威的なものだったと語っている。

1994年のチームは「チーム」と呼べるものではなく、多くのエゴが衝突する集団だった。ボド・イルグナーの騒動や選手妻をめぐる論争が波紋を呼び、キャプテンのマテウスとフォグツの不和も表面化していた。 現地で『ビルト』紙の解説者兼コラムニストだった「皇帝」フランツ・ベッケンバウアーも、後継者フォグツ監督へ辛辣なコメントを連発した。ARDのドキュメンタリーでは、目撃者が「フォグツは徹底的に叩きのめされた」と語っている。

大会中にヴォグツが感じた規律の欠如と裏切られた信頼のツケは、エフェンベルクに跳ね返った。公に謝罪しなかったことで代表から追放、即帰国となった。 ベンチ外や罰金ではなく、恥辱とともに帰国させられた。多くの選手は「こんな些細なことで」と反発し、追放措置はチームとヴォグツの亀裂を深めた。

「それなら、少なくともあと4、5人は追い出すべきだった」とマリオ・バスラーはARDのインタビューで語っている。結果としてドイツは準々決勝でブルガリアに敗れ、大会を去った。

この一件で代表キャリアは事実上終了。韓国戦が最後の公式戦となった。 1998年9月のマルタ、ルーマニアとの親善試合2試合で再びヴォグツ率いる代表に招集されたが、実質的に彼の代表キャリアは終わっていた。ケガでも不調でもなく、2秒の自制心の欠如がすべてだった。