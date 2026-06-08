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Christian Guinin

翻訳者：

W杯でのスキャンダルが彼を「国家の敵」にした。シュテファン・エフェンベルクがドイツ代表での有望なキャリアを台無しにした経緯。

Rebel United
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S. Effenberg

かつてシュテファン・エッフェンベルクは、ドイツサッカー界の希望とされていた。 しかしその才能を活かすどころか、ファンに中指を立て、1994年W杯で代表を追放された。チームメイトとの確執、チームメイトの妻との不倫、飲酒運転、エロティックな写真と誤字脱字だらけの自伝も話題に。シリーズ「Rebel United」第14回。

すべては1987/88シーズン、ボルシア・メンヒェングラートバッハで始まった。18歳のシュテファン・エフェンベルクは、新監督ヴォルフ・ヴェルナーに見出されトップチームに抜擢された。 彼は堅実さや控えめさとは無縁で、勇気と攻撃性、生まれつきの威厳でピッチを支配した。

20歳にしてチームを牽引したが、70年代の黄金期はすでに影も形もなかった。それでも彼は実力を示し続けた。同時に、自分のルールしか守らない選手であることも早期に露呈した。 相手が功労者のチームメイトでも審判でも構わなかった。気に入らなければ口にし、甚至激昂した。イエローカード、口論、緊張は常に付きまとった。

  • それからわずか3年後、FCバイエルンもエフェンベルグに注目した。ミュンヘン移籍は、世界的なスターへ進む彼の次の舞台となるはずだった。しばらくはその通りだった。彼は力強いプレーで得点を重ね、アシストも記録し、やがてチームの柱に成長した。

    だが、多冠クラブでも奇行は止まらなかった。彼はシステムに順応するタイプではなく、コーチやチームメイトと衝突した。 象徴的だったのは1991-92シーズン。バイエルンは第39節まで降格圏をさまよい、リーグ10位で終了。ユップ・ハインケス、ソーレン・レルビー、エーリッヒ・リベックの3監督が交代した。

    ベテランが去り、チームには明確な序列が欠けていた。代表に選ばれていたエフェンベルクは自信過剰にリーダー役を求め、まだその重責に耐えきれずハインケスと対立した。 対立はロッカールームの口論に発展し、エフェンベルクは「おいハインケス、外で話そう」と叫んだとされる。その後、ハインケスは辞任。のちに3冠を達成する名将の離任とともに、エフェンベルクのミュンヘンでのキャリアも一度途切れた。

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    1994年のワールドカップでの出来事が、エフェンベルクのキャリアを決定づけた。

    フィオレンティーナで1部と2部を経験した波乱の2年後、エフェンベルクは生涯忘れ得ぬ瞬間を迎える。 ゴールでもタイトルでもなく、ある仕草が彼を「国敵」に変えた。1994年アメリカW杯当時、25歳のエフェンベルクは絶頂期。フィジカルと技術でヨーロッパ屈指のMFだった。

    しかし彼をニュースのトップに押し上げたのは、その活躍ではなく、今も尾を引く一つの騒動だった。 グループリーグ最終戦の韓国戦では前半を3-0で折り返したが、後半は48度を超えるダラスの高温でペースを落とし、3-2の辛勝。優勝候補の不甲斐ない内容に、遠征したドイツファンは冷めたままだった。

    特に後半中盤以降はブーイングが激化した。75分、疲労困憊したエフェンベルクはフォグツ監督によって交代。代わって入ったトーマス・ヘルマーがピッチに現れた瞬間、スタジアムはブーイングの嵐に包まれた。 しかしエフェンベルクは気にせず、憤りに任せて感情と疲労に身を任せた。スタンドに向かい、ファンに中指を立てた。それは一瞬の出来事でなく、ベンチへ走る最中のものでもなかった。 彼は動じず、意識的に、挑発的なジェスチャーを突きつけた。

    この場面を捉えた映像は今日まで確認されていないが、エフェスが自国ファンに向けた中指は、ドイツW杯史に残る場面となった。

    この行為への批判は即座に噴出した。 国内メディアは非難を強め、ドイツサッカー連盟（DFB）も即座に懲戒処分を決定。エギディウス・ブラウン会長と批判を受けていたヴォグツ監督は深夜まで対応を協議し、エフェンベルクを処分することで合意した。当時の選手たちは今も、この処分が示威的なものだったと語っている。

    1994年のチームは「チーム」と呼べるものではなく、多くのエゴが衝突する集団だった。ボド・イルグナーの騒動や選手妻をめぐる論争が波紋を呼び、キャプテンのマテウスとフォグツの不和も表面化していた。 現地で『ビルト』紙の解説者兼コラムニストだった「皇帝」フランツ・ベッケンバウアーも、後継者フォグツ監督へ辛辣なコメントを連発した。ARDのドキュメンタリーでは、目撃者が「フォグツは徹底的に叩きのめされた」と語っている。

    大会中にヴォグツが感じた規律の欠如と裏切られた信頼のツケは、エフェンベルクに跳ね返った。公に謝罪しなかったことで代表から追放、即帰国となった。 ベンチ外や罰金ではなく、恥辱とともに帰国させられた。多くの選手は「こんな些細なことで」と反発し、追放措置はチームとヴォグツの亀裂を深めた。

    「それなら、少なくともあと4、5人は追い出すべきだった」とマリオ・バスラーはARDのインタビューで語っている。結果としてドイツは準々決勝でブルガリアに敗れ、大会を去った。

    この一件で代表キャリアは事実上終了。韓国戦が最後の公式戦となった。 1998年9月のマルタ、ルーマニアとの親善試合2試合で再びヴォグツ率いる代表に招集されたが、実質的に彼の代表キャリアは終わっていた。ケガでも不調でもなく、2秒の自制心の欠如がすべてだった。

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    FCバイエルンで、エッフェンベルクはオットマー・ヒッツフェルトの下で「ボス」となる。

    出場停止後も謝罪はなかった。エッフェンベルクは反省せず、その後もスキャンダルは増え続けた。 ボルシア・メンヒェングラートバッハで3年間プレーし、キャリアで最も穏やかな時期を送った後、再びバイエルンからオファーが届く。一度目の騒動を知りながら、彼は断れなかった。

    スポーツ面ではこの選択は成功だった。絶対的リーダー兼キャプテンとして1999～2001年連続ブンデスリーガ制覇、2001年にはPK戦の末バレンシアを下しCL初優勝を果たした。 メフメット・ショルがPKを失敗した後、彼は自らPKスポットに立ち、規定時間内に同点ゴールを決めた。

    好戦的な性格にもかかわらず、新監督オットマー・ヒッツフェルトは彼を絶対的な柱と位置づけた。ヒッツフェルトは「FCハリウッド」と揶揄され、指導不可能と言われたチームを立て直す使命を担っていた。 ヒッツフェルトは、かつては嘲笑の的だったエフェンベルクをピッチ上の右腕とし、誰もが認める「ボス」へと押し上げた。1998年10月に血中アルコール濃度1.1％で飲酒運転をした際も、クラブから多額の罰金を科されただけで監督との関係は損なわれなかった。

    それでも、絶頂期にあっても次のスキャンダルはすぐそばに潜んでいた。最大の対立は、バロンドールとW杯を制したレジェンド、ロタール・マテウスとの間であった。 2人はたびたび衝突し、インタビューで互いを批判。チームメイトもどちらかの派閥に分かれた。

    チームメイト、トーマス・シュトルンツの妻クラウディアとの不倫も騒動になった。ゴシップメディアは飛びつき、チーム内に不和が生まれた。だが「シェッフェ」は動じず、2004年12月にクラウディアと再婚した。

    批判的なミュンヘンの報道陣の前で彼は「ステファン・エフェンベルクを打ち砕くことはできない」と三人称で語り、メディアを痛烈に批判。批判を黙って受け入れるタイプではない。



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    エフェンベルク、自伝で仲間たちと清算

    2004年に現役を引退した後も、VfLヴォルフスブルクでの不遇な時期を経てさえ、エフェンベルクは話題を絶やさない。ひっそり去るなど彼らしくない。2003年に出版した自伝『Ich hab's allen gezeigt（みんなに見せつけてやった）』で、彼は元監督、チームメイト、メディア、甚至いファンにまで痛烈な批判を浴びせた。

    内容は下品で極めて私的だった。 マテウスを再批判し、中指事件や不倫など数々のスキャンダルを正当化し、一切謝罪しなかった。さらに、クラウディアとの官能的な写真や多数の誤字脱字も含まれ、メディアの嘲笑を買った。

    彼を好きでも嫌いでも、エフェンベルクはサッカー界の輝ける存在だった。挑発を好んだことが、彼のキャリアを特別にした。ドイツサッカーのアイコンとなる要素は全て持っていたが、自分のルールでプレーした。親愛なる『ゾンネ』読者の皆さん。