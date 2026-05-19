VfBシュトゥットガルト所属のDFB代表選手5名が対象に！ワールドカップ代表メンバーに関するユリアン・ナーゲルスマン監督の次なる決断が明らかに

これは、ナゲルスマン監督の下で苦戦しているように見えたスティラーにとって意外な展開だ。W杯予選では、スロバキア戦（0-2）に1度出場しただけで、その後の2試合は招集されなかった。

前回の合宿でも、フェリックス・ンメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチの負傷で補欠として招集されただけだった。3月中旬、再び代表から外れた際、ナゲルスマン監督は「スティラーは優れた選手で可能性もパフォーマンスも高い。だがパブロとの競争では、現時点でパブロがわずかに上回っている」と説明した。 「特に戦術面での課題があり、先発で見ることはないと判断し、背後のポジションは他の選手で埋めた」

しかしスイス戦とガーナ戦で先発し、ナゲルスマンから明確な称賛を受けた。この活躍で、VfBのボランチはW杯出場権をほぼ手にした。

一方、2年前の欧州選手権代表だったマクシミリアン・ミッテルシュテットとクリス・フューリッヒは、北米遠征の代表から外れた。