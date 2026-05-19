スカイの報道によると、ナゲルスマン監督はVfBシュトゥットガルトの候補選手全員にチーム編成の計画を既に伝えた。その中にはデニズ・ウンダフ、ジェイミー・レウェリング、アンジェロ・スティラーの3名が含まれる。
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VfBシュトゥットガルト所属のDFB代表選手5名が対象に！ワールドカップ代表メンバーに関するユリアン・ナーゲルスマン監督の次なる決断が明らかに
これは、ナゲルスマン監督の下で苦戦しているように見えたスティラーにとって意外な展開だ。W杯予選では、スロバキア戦（0-2）に1度出場しただけで、その後の2試合は招集されなかった。
前回の合宿でも、フェリックス・ンメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチの負傷で補欠として招集されただけだった。3月中旬、再び代表から外れた際、ナゲルスマン監督は「スティラーは優れた選手で可能性もパフォーマンスも高い。だがパブロとの競争では、現時点でパブロがわずかに上回っている」と説明した。 「特に戦術面での課題があり、先発で見ることはないと判断し、背後のポジションは他の選手で埋めた」
しかしスイス戦とガーナ戦で先発し、ナゲルスマンから明確な称賛を受けた。この活躍で、VfBのボランチはW杯出場権をほぼ手にした。
一方、2年前の欧州選手権代表だったマクシミリアン・ミッテルシュテットとクリス・フューリッヒは、北米遠征の代表から外れた。
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ナゲルスマン監督は現在、別の選手を起用している。ホーム開催の欧州選手権では、フュリヒとミッテルシュタットもまだメンバーだった。
ミッテルシュタットは欧州選手権前後まで広義のレギュラーとされていたが、W杯ではデビッド・ラウムに定位置を奪われた。 ナゲルスマン監督は控え起用の方針も変更する見込みで、ミッテルシュタットはVfBで再びレギュラーながら直近3回の合宿に招集されなかった。代わりにアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンがラウムの控えとして代表に帯同する見込みだ。
一方、フーリッヒは2月以降ブンデスリーガで4得点4アシストと好調で、3月の代表合宿に追加招集された。ガーナ戦では2024年11月のネーションズリーグ・ハンガリー戦以来の代表戦出場を果たした。
5月初め、スカイの解説者ディートマー・ハマンは「絶好調でW杯に連れて行くべき」と主張したが、ナゲルスマン監督の考えは異なるようだった。
さらにVfBのもう1人の要であるアレクサンダー・ヌベルの招集も危ぶまれる。マヌエル・ノイアーの復帰が迫っており、2人がバイエルンでチームメイトだった過去も影響しているという。