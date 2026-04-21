VfBシュトゥットガルトは懸念すべきか？世界屈指のクラブがセバスティアン・ホーネスに熱視線、夏の獲得を検討中

現時点でマドリードからホーネス氏への具体的なオファーはない。バイエルンオーナー、ウリ・ホーネス氏の甥である彼はVfBと2028年まで契約しており、解除条項はない。そのため、レアル・マドリードが本腰を入れるなら、移籍金についてシュトゥットガルトと交渉する必要がある。

2023年春、降格圏にあったVfBの指揮を執り、プレーオフで残留。翌季は2位でCL権を獲得し、以降も欧州舞台に定着させた。 昨年はDFBポカール（ドイツカップ）を制し、今季も木曜の準決勝でSCフライブルクと対戦する。現在リーグ4位で、チャンピオンズリーグ復帰も視界に入れている。

その手腕はマンチェスター・ユナイテッドやチェルシーなどの関心も集めたが、2025年3月末、彼は契約を1年繰り上げて2028年まで延長。「2年前に18位で加入したときも、今は契約延長も、どちらも正しいと感じました」と語っている。 それでも当時、VfBへの移籍は正しい選択だと感じました。今回も契約延長は同じように正しいと感じています」と語った。