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FC Augsburg v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

VfBシュトゥットガルトは懸念すべきか？世界屈指のクラブがセバスティアン・ホーネスに熱視線、夏の獲得を検討中

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レアル・マドリードが、シュトゥットガルトを率いるセバスティアン・ホーネス監督の獲得を検討している。

Sport Bild』によると、ホネッスは今夏にレアル・マドリードが検討する監督候補の一人だという。

  • レアル・マドリードでタイトル獲得の可能性が消えつつあるアルベロア監督は、1月中旬に解任されたシャビ・アロンソの後任として就任したばかりだ。 契約は2027年まであるが、チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗退して以降、今季限りでの退任が取り沙汰されている。英メディア『The Athletic』も先週、今夏の退任は「極めて可能性が高い」と報じた。

    後任候補にはホーネス監督が挙げられ、『Sport Bild』によると、レアルは43歳のドイツ人指揮官を詳細に調査している。シュトゥットガルトの果敢なプレースタイルと、即戦力頼みでないチーム作りが首脳陣に強い印象を与えているという。

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  • Sebastian HoeneßGetty

    レアル・マドリードは、VfBシュトゥットガルトと契約中のセバスティアン・ホーネスを獲得するのだろうか？

    現時点でマドリードからホーネス氏への具体的なオファーはない。バイエルンオーナー、ウリ・ホーネス氏の甥である彼はVfBと2028年まで契約しており、解除条項はない。そのため、レアル・マドリードが本腰を入れるなら、移籍金についてシュトゥットガルトと交渉する必要がある。

    2023年春、降格圏にあったVfBの指揮を執り、プレーオフで残留。翌季は2位でCL権を獲得し、以降も欧州舞台に定着させた。 昨年はDFBポカール（ドイツカップ）を制し、今季も木曜の準決勝でSCフライブルクと対戦する。現在リーグ4位で、チャンピオンズリーグ復帰も視界に入れている。

    その手腕はマンチェスター・ユナイテッドやチェルシーなどの関心も集めたが、2025年3月末、彼は契約を1年繰り上げて2028年まで延長。「2年前に18位で加入したときも、今は契約延長も、どちらも正しいと感じました」と語っている。 それでも当時、VfBへの移籍は正しい選択だと感じました。今回も契約延長は同じように正しいと感じています」と語った。

  • セバスティアン・ホーネス、レアル・マドリードへ？ これまでの監督歴


    期間

    チーム

    2011–2013年

    ヘルタ・ツェーレンドルフ U19

    2014年～2016年

    RBライプツィヒ ユース

    2016年～2017年

    RBライプツィヒU17

    2017年～2019年

    FCバイエルン U19

    2019年～2020年

    FCバイエルンII

    2020年～2022年

    TSGホッフェンハイム

    2023年4月～

    VfBシュトゥットガルト


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